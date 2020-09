США застерегли іноземні сили від втручання у конфлікт в Нагірному Карабаху

Державний Департамент США висловив глибоке занепокоєння через "великомасштабні військові дії вздовж лінії розмежування у зоні конфлікту Нагірного Карабаху, наслідком яких стали численні втрати, включаючи серед цивільного населення. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих та поранених", - говориться в недільній заяві Держдепу США.

"Сполучені Штати рішуче засуджують цю ескалацію насильства. Заступник Держсекретаря Біген зателефонував Міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову і Міністру закордонних справ Вірменії Зограбу Мнацаканяну і закликав обидві сторони негайно припинити бойові дії, використовувати існуючі прямі канали комунікації між сторонами щоб уникнути подальшої ескалації та уникати риторики та дій, які ще більше напружують ситуацію на місці подій".

В офіційній заяві закордонного відомства США також підкреслюється, що "Сполучені Штати переконані, участь в ескалації насильства зовнішніх сторін завдасть глибокої шкоди і лише посилить регіональне напруження". Повідомлення не вказує про які зовнішні сторони конфлікту йдеться.

США закликали Вірменію та Азербайджан працювати в рамках Мінської групи і повернутися за стіл переговорів. США є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Офіційний Вашингтон обіцяє сприяти сторонами досягнути мирного і тривалого рішення для врегулювання конфлікту.

Публікуємо заяву Державного Департаменту США мовою оригіналу:

U.S. DEPARTMENT OF STATE

Office of the Spokesperson

For Immediate Release

STATEMENT BY MORGAN ORTAGUS, SPOKESPERSON

September 27, 2020

Escalation of Violence between Armenia and Azerbaijan

The United States is alarmed by reports of large scale military action along the Line of Contact in the Nagorno-Karabakh conflict zone that has resulted in significant casualties, including civilians. We extend our condolences to the families of those killed and injured.

The United States condemns in the strongest terms this escalation of violence. Deputy Secretary Biegun called the Foreign Minister of Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, and the Foreign Minister of Armenia, Zohrab Mnatsakanyan, to urge both sides to cease hostilities immediately, to use the existing direct communication links between them to avoid further escalation, and to avoid unhelpful rhetoric and actions that further raise tensions on the ground.

The United States believes participation in the escalating violence by external parties would be deeply unhelpful and only exacerbate regional tensions. We urge the sides to work with the Minsk Group Co-Chairs to return to substantive negotiations as soon as possible. As a Co-Chair of the OSCE Minsk Group, the United States remains committed to helping the sides achieve a peaceful and sustainable settlement to the conflict.

# # #