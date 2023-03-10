Керівниця Агентства США з глобальних медіа розповіла в Конгресі про зусилля з подолання пропаганди Росії та Китаю

Головний виконавчий директор Агентства глобальних медіа США Аманда Беннет заявила в четвер, що агентство, яке вона очолює, стикається з тим, що доступ до надійних новин знаходиться під загрозою авторитарних режимів у світі.

Під час слухань у Комітеті з асигнувань Палати представників Беннетт сказала законодавцям, що мережі новин USAGM регулярно перевершують краще фінансовані російські та китайські ЗМІ на багатьох ключових ринках у всьому світі через їхню незалежну журналістику.

«Якщо ми втратимо цю можливість спрямувати інвестиції для протидії вторгненням Росії та [Китаю], ми ризикуємо програти глобальну інформаційну війну», — сказала Беннетт.

Беннетт обговорила зусилля з покращення журналістських стандартів в Управлінні кубинського мовлення, описала використання новинними мережами USAGM супутників і технологій обходу для охоплення аудиторії в таких місцях, як Китай та Іран, а також описала охоплення та вплив мереж USAGM на протидію спробам Росії заблокувати доступ до надійних новин.

Звинувачення в цензурі Голосу Америки

Беннетт, яка керувала Голосом Америки протягом чотирьох років до відставки в 2020 році, відповіла на запитання законодавця, чи дотримується вона принципу редакційної незалежності і чи брала вона участь у рішенні змінити нещодавню статтю Голосу Америки про агентство.

У листі від 8 березня до USAGM голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що він стурбований імовірною цензурою в USAGM і «Голосі Америки» (VOA) у зв’язку зі статтею, опублікованою «Голосом Америки» про процес найму.

«Як медійна організація, що фінансується державою, необхідно, щоб USAGM і VOA дотримувалися цих суворих вимог як щодо доброчесності, так і незаангажованості, утримуючи керівництво USAGM поза процесом прийняття редакційних рішень», — сказав Маккол.

У статті повідомлялося про те, як Голос Америки відправив в оплачувану відпустку двох нещодавно найнятих журналістів Російської служби через їхню попередню роботу в підтримуваних Росією ЗМІ. У ньому також детально описуються попередні протиріччя в керівництві, включно зі справою, пов’язаною з Сетерою Дерахшеш Сіґ, керівницею перської служби Голосу Америки.

Її було звільнено з посади в перській службі в 2020 році під час адміністрації колишнього президента Дональда Трампа після того, як розслідування, проведене USAGM, дійшло висновку, що Сіґ надала неправдиві відомості про себе і зловживала державними коштами.

Сіґ перевели на нову посаду після нового розслідування USAGM у 2021 році, коли адміністрація президента Джо Байдена звільнила її від цих звинувачень. На той час Беннетт ще не затвердили на посаду генерального директора USAGM.

Розслідування проведені попереднім керівництвом, своєю чергою стало предметом розслідування Управління спеціального прокурора, яке проводиться в агентстві. Результати ще не оприлюднені.

Під час чергового слухання підкомітету з питань асигнувань Палати представників у четвер, який наглядає за використанням державних коштів USAGM, конгресмен Гай Решенталер заявив, що офіс Беннетт не відповів на запити Маккола щодо додаткової інформації.

Беннетт сказала, що її офіс зобов’яжеться виконувати всі необхідні запити Конгресу.

У відповідь на звинувачення статтю було відредаговано, щоб видалити незручну інформацію, додала Беннетт: «Принцип редакційної незалежності не дозволяє мені зв’язуватися, щоб впливати на їхні рішення щодо того, що вони та журналісти роблять».

Відповідаючи на запитання про висунуті під час слухання звинувачення, речниця Голосу Америки Бріджит Серчак сказала: «Редакційна незалежність Голосу Америки забороняє будь-яке втручання керівництва USAGM у рішення щодо висвітлення новин. Оновлення спірної новини Голосу Америки було зроблено після стандартної редакційної перевірки редакторами редакцій Голосу Америки".

Прес-секретар USAGM також заперечила, що агентство бере участь у редакційному процесі Голосу Америки, назвавши принцип редакційної незалежності «священним».

"Ані журналісти "Голосу Америки", ані будь-які журналісти в наших організаціях не отримують редакційних вказівок від USAGM. Визначення цього як "порушення незалежності" є фактично невірним і вводить в оману", - написала прес-секретар в електронному листі.

Коли в четвер її попросили про коментар, Сіґ відповіла, що не має коментарів.

Офіс кубинського мовлення

Законодавці також висловили занепокоєння щодо стану вільних медіа на Кубі та припустили, що телерадіомовлення США може зробити більше для вирішення цієї проблеми.

«Куба є одним із найбільш обмежених медійних середовищ у світі», — сказала Беннетт законодавцям. «Я вважаю, що це відрізало людей від решти світу. І в той же час ми бачимо — у мене є деякі дані, щоб показати вам, — що кубинський народ все ще хоче і жадає такої інформації і намагається отримати її".

Офіс кубинського мовлення USAGM транслює новини та інформацію для кубинців з 1985 року. Але в останні роки мовник із Маямі зіткнувся з критикою щодо чесності своїх співробітників. Беннетт визнала, що в минулому були значні прорахунки, і сказала, що було проведено низку змін.

«Ми дійсно дуже агресивно рухаємося до створення структур, які допоможуть це гарантувати, — сказала Беннет законодавцям. – Більш агресивна перевірка контенту, щоб допомогти нам подивитися і побачити, що виходить, і забезпечити ці високі стандарти через перевірку програм і, по суті, переконатися, що немає терпимості до будь-чого, крім найвищих стандартів журналістської етики», - сказала вона.

Минулого року Сенат США затвердив Беннет на трирічний термін на посаді генерального директора USAGM 60-36 голосами. Вона працювала директором «Голосу Америки» з 2016 по 2020 роки, коли пішла у відставку до того, як призначений Трампом Майкл Пак обійняв посаду генерального директора USAGM.

Беннет зіткнулася з певною критикою республіканців під час свого затвердження через занепокоєння щодо процесу перевірки безпеки для співробітників під час її перебування на посаді та рішення 2017 року скоротити інтерв’ю VOA Mandarin Service з китайським дисидентом. Подальші розслідування цього рішення показали, що рішення було виправданим.

До роботи в «Голосі Америки» Беннет працювала виконавчим редактором у Bloomberg News і керуючим редактором The Oregonian. Вона також була репортером у The Wall Street Journal більше двох десятиліть, написала шість науково-популярних книжок і двічі була лауреатом Пулітцерівської премії.

Згідно з оцінками USAGM, щотижня 394 мільйони людей переглядають програми агенції. Агентство, що фінансується з федерального бюджету і підконтрольне Конгресу США, має дві федеральні установи: «Голос Америки» та «Офіс телемовлення Куби». Він також має чотири некомерційні організації: Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks і Open Technology Fund.