Сьогодні США почали перераховувати Україні $9,9 мільярда бюджетної підтримки на зарплати, освіту, медицину

24 лютого, вшановуючи річницю початку повномасштабного російського вторгнення, Рада Безпеки ООН провела дебати міністерського рівня. Незважаючи на протест та незадоволення Росії, у заході, окрім міністрів країн-членів Радбезу, взяли участь міністри закордонних справ низки європейських країн, у тому числі і Жозеп Боррель, очільник європейської дипломатії.

Відкриваючи засідання Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, заявив, що люди України живуть у пеклі. За його даними, 17,6 млн українців – майже 40 % населення — потребують гуманітарної допомоги та захисту.

Війна також знищила 30% довоєнних робочих місць. За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, майже 40% українців не можуть дозволити собі або не мають достатньо їжі.

«Війна спровокувала кризу переміщення, якої в Європі не було десятиліттями. Понад 8 млн українських біженців зареєстровано по всій Європі. Ще приблизно 5,4 млн – внутрішньо переміщені особи. Майже 10 млн людей, у тому числі 7,8 млн дітей, знаходяться під загрозою гострого посттравматичного стресового розладу», - додав він

За минулий рік, попри понад сорок дебатів щодо України в Раді Безпеки, і досі «говорить зброя», проте лише дипломатія є шляхом до справедливого та сталого миру, каже Гутерріш. «Ми повинні запобігти подальшій ескалації та заохочувати всі серйозні зусилля, щоб припинити кровопролиття і, нарешті, дати миру шанс», - додав він.

Про «справедливий мир» говорив у своїй промові і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він згадав, як рік тому він у цій самій залі говорив про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення, а представник РФ публічно назвав його заяви «безпідставними звинуваченнями», проте, за тиждень Росія розпочала вторгнення.

«Через запеклий опір захисників України президент Путін не досяг своєї головної мети – завоювати Україну, знищити її як незалежну країну та поглинути Росією», - заявив держсекретар.

За його словами, Путін намагався розіграти ту саму карту, що й при анексії Криму, проводячи незаконні референдуми та маніпулюючи їхніми результатами. «Коли президент Путін не зміг зламати українську армію, він посилив спроби зламати український дух. За останній рік Росія вбила десятки тисяч українських чоловіків, жінок і дітей. Вони вигнали із власних домів 13 млн людей, зруйнували більш ніж половину енергетичної системи країни, розбомбили 700 лікарень, 2600 шкіл та викрали щонайменше 6000 українських дітей, в тому числі 4-місячних дітей, та відправили до Росії. Але дух українців незламний. Насправді він міцніший ніж будь-коли. Значно менші за чисельністю, українці хоробро бились, захищаючи свою країну, свою свободу, право визначати своє власне майбутнє. І вони продемонстрували надихаючу єдність і допомагали один одному вистояти безжальну агресію Москви», - зазначив він.

Блінкен також додав, що переважна більшість держав-членів ООН неодноразово голосувала за засудження порушень Росією Статуту ООН і відкидали її незаконні спроби захоплення української території.

«Вчора 141 країна проголосувала за резолюцію, яка підтверджує основні принципи суверенітету та територіальної цілісності, засуджує звірства Росії та висловлює підтримку тому, що всеосяжний мир має бути на основі Статуту ООН», - заявив держсекретар.

За його словами, жодна країна не зазнала більших труднощів від російської війни, ніж Україна, але майже кожна країна відчула біль. І країни світу продовжують підтримувати Україну. «Тому що ми всі визнаємо, що якщо ми відмовляємося від України, ми відмовляємося від самого статуту ООН, а також від принципів і правил, які дають усім країни відчуття безпеки.

Жодного захоплення територій та зміни кордонів іншої країни. Жодних нападів на цивільне населення під час війни, жодних загарбницьких війн.

Якщо ми не будемо захищати ці основні принципи, ми отримаємо світ, у якому право сильних пануватиме над слабшими. Це світ, якому мав покласти кінець цей орган [Рада Безпеки]. І члени цієї ради несуть унікальну відповідальність за те, щоб до нього не повернулися», - додав він.

Блінкен переконаний: ніхто не хоче миру більше, аніж українці. І Сполучені Штати давно чітко дали зрозуміти, ще до цієї війни, що вони готові до будь-яких значущих дипломатичних зусиль, щоб зупинити агресію Росії проти України. «Але історія вчить нас, що для того, щоб мир був справедливим, важлива природа миру: він повинен підтримувати принципи, що лежать в основі Статуту ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Щоб мир був тривалим, він має гарантувати, що Росія не зможе просто відпочити, переозброїтися та відновити війну через кілька місяців чи років. Будь-який мир, який легітимізує захоплення Росією землі силою, послабить Статут ООН та надішле сигнал усім майбутнім агресорам», - додав він.

За словами головного американського дипломата, члени Ради Безпеки несуть фундаментальну відповідальність за те, щоб будь-який мир був справедливим. «Членів ради не повинні вводити в оману заклики до тимчасового або безумовного припинення вогню. Росія використовуватиме будь-яку паузу в бойових діях, щоб консолідувати контроль над територією, яку вона незаконно захопила, і поповнити свої сили для подальших атак. Так і сталося, коли перший наступ Росії на Україну був заморожений у 2015 році. Подивіться, що ми отримали. І члени цієї ради не повинні фальшиво проводити рівність, закликаючи обидві сторони припинити війну, або закликати інші країни припинити підтримку України в ім’я миру. Жоден член цієї ради не повинен закликати до миру, підтримуючи війну Росії проти України та Статуту ООН. У цій війні є агресор і є жертва. Росія бореться за нові території. Україна бореться за свою свободу. Якщо Росія припинить воювати і піде з України, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець», - додав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який виступав після Гутерріша, проти цього протестував російський посол на самому початку засідання, також говорив про мир. «Мета мирного плану – вивести російські війська з України та зробити світ більш безпечним місцем. Очевидно, що будь-які нові мирні пропозиції мають бути узгоджені з вимогами, викладеними в Резолюції. Ми запрошуємо всі країни з усіх куточків світу сприяти реалізації Резолюції та Формули миру. Ми маємо діяти швидко».

У кінці виступу міністр закликав присутніх вшанувати пам’ять жертв російської агресії. Проте, коли присутні встали, російський постпред Василь Небензя спочатку залишився на місці та почав вимагати слово. В цей час єдині, хто залишилися на сидіти на місці були представники Бразилії та Китаю.

Після хвилини мочання, Небензя отримав слово та оголосив: «Ми встаємо, що вшанувати пам’ять усіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи з 2014-го року». Коли він встав, спочатку його ніхто не підтримав. Лише після того, як він руками показав Генсеку ООН, що треба піднятися, Гутерреш піднявся, і за ним піднялися інші.

У своєму ж виступі Василь Небензя традиційно звинувачував у війні в Україні «колективний захід». За його словами, «Захід» під миром розуміє виключно капітуляцію Росії та завдання їй стратегічної поразки в ідеалі з наступним розпадом, аби перекроїти території, які входять до неї. «Це справжні цілі західного втручання в українські справи, що наочно з'явилися, до речі, рівно дев’ять років тому», - заявив він.

Він також додав, що Росія ніколи не декларувала, що ціллю так званої воєнної операції є знищення України та її деукраїнізація. «Ми завжди виступали за те, щоб поряд з нами, як і раніше, був дружній нам сусід, який не загрожує, не дискримінує і не займається відродженням нацизму. Тому ваше це гасло насправді має звучати наступним чином: якщо військові дії припинить Росія, в Україні продовжиться дискримінація та утиски російськомовного населення. Якщо ж бойові дії припинить Україна, вона отримає шанс відродитися як нормальна, миролюбна, незалежна держава, та уникнути втрати багато тисяч людських життів», - заявив російський посол.