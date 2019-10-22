Вперше в Україні Інтернет обійшов за популярністю телебачення

Перед вами три короткі новини. Треба прочитати й визначити, де правда, а де фейк.

Такий тест на вміння відрізнити правдиву інформацію від локшини на вуха соціологи запропонували опитаним. Як показали результати опитування, лише 11% респондентів впоралися із завданням.

Цікаво, що при цьому абсолютна більшість українців впевнені у своїй здатності відрізняти у новинах правду від брехні. На це запитання 75% респондентів відповіли категоричним «Так!»

Виховання критичного мислення залишається проблемою, кажуть експерти, коментуючи результати опитування.

«Насправді виявити дезінформацію не так легко», – визнала директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак.

За її словами, «Тести, які ми запропонували, не були аж такі прості й очевидні. Там є деякі маркери, що містять підказку. Але фейки стають дедалі правдоподібнішими, і розпізнати їх дедалі важче. Гарна новина полягає у тому, що все більше людей дізнається про існування дезінформації».

«Менш приємна новина – те, що мало хто вважає це достатньо важливим, аби приділяти цьому увагу. Якби ми змогли підвищити усвідомлення проблеми, легше було б знайти для неї розв’язку», – сказала МакКормак у Києві під час презентації результатів опитування.

Нове соціологічне дослідження USAID-Internews було присвячене ставленню населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році.

Головний висновок дослідження – українці все більше звертаються до Інтернету як основного джерела інформації



Головний висновок дослідження – українці все більше звертаються до Інтернету як основного джерела інформації та новин. У 2019 році – вперше – Інтернет-медіа та соцмережі обійшли за популярністю телебачення.

Як випливає з результатів опитування, нині 68% респондентів черпають новини з соціальних мереж (торік цей показник дорівнював 53%).

Натомість популярність телеканалів як основного джерела інформації впала до 66% (порівняно з минулорічними 77%).

«Це чіткий індикатор того, що Україна жодним чином не випадає з усесвітнього тренду. Всюди у світі традиційні медіа невпинно трансформують в цифру, і Україна тут аж ніяк не виняток», – прокоментувала ці дані директорка Internews.

Опитування показало також, що в 2019 році українці стали набагато менше довіряти ЗМІ. Причому довіра впала до всіх традиційних медіа – і до преси, і до радіо, і до телеканалів.

Натомість загальнонаціональним Інтернет-виданням довіряє 51% респондентів, і це найвищий показник цьогоріч.

«Як ми бачимо за результатами цьогорічного опитування, зростання ролі Інтернету і цифрових медіа змінює спосіб споживання новин та інформації в Україні. Через поширення дезінформації в Інтернеті та труднощі з її виявленням важливо, щоб якісна неупереджена журналістика була доступною там, де люди дізнаються новини», – зазначила Джилліан МакКормак.

Міжнародна неприбуткова організація Internews вивчає ставлення населення до ЗМІ в Україні з 2012 року.

Цьогорічне соціологічне дослідження було здійснене на замовлення Internews за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Дивіться також: Анастасія Станко про проблеми медіа в Україні та американську нагороду за відвагу