USAID підтримує нове покоління українських підприємців

Співзасновниця стартапу Nuka Катя Михалко придумала "вічний" олівець і "вічний" блокнот. Дівчина щойно закінчила школу і планує просувати свій винахід. Каже, що у цьому дуже допомогла участь у бізнес-інкубаторі.

“Інкубатор – це дуже гарна річ для стартапів. Тому що ми могли отримувати "фідбек" від професіоналів, ми могли не повторювати чужих помилок і зекономили багато часу, тому що мали ментора біля нас”, - пояснює вона "Голосу Америки".

У київському Американському домі – аншлаг. Зібралися такі, як Катя, молоді підприємці, бізнес-тренери, потенційні інвестори. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) починає проект підтримки інноваційного бізнесу.

Директорка Американського дому Кристина Хофланд пояснює, як все це працюватиме: “Сьогодні ми запускаємо програму бізнес-інкубаторів. Досвідчені наставники вчитимуть початківців конкурувати в умовах глобальної економіки. Перші такі інкубатори відкриються в Києві і Харкові. Зокрема й тут, в Американському домі. І ми дуже цим задоволені”.

Наш інкубатор – справді американський за стилем. В його основі робота з наставниками

В Україні ідея бізнес-інкубаторів не нова. Але автори проекту називають його унікальним. "Наш інкубатор – справді американський за стилем. В його основі робота з наставниками. Ментори допомагають виводити бізнеси на міжнародний рівень. І в сенсі конкурентоздатності, і плані доступу до фінансування. На відміну від українських інкубаторів, ми маємо в цьому досвід. Ми - глобальна платформа, яка допоможе Україні конкурувати ефективно", - пояснює співзасновник проекту бізнес-інкубатора Чарльз Вайтхед.

Проект “Бізнес-інкубатор” – частина програми Агентства США з міжнародного розвитку. Програма зветься “Конкурентоспроможна економіка України” і підтримує українські стартапи, каже директорка місії USAID в Україні та Молдові Сюзан Фрітц.

"Для економічного розвитку Україні потрібна підтримка підприємництва і стартапів. В Україні багато креативних, талановитих людей. Особливо в ІТ секторі. Але їм важко реалізувати свої ідеї, добитися комерційного успіху. Бракує сприятливого середовища. Наша агенція USAID допомагає створити таке середовище", - зауважила Фрітц.

Відібрані стартапи пройдуть чотиримісячний курс навчання, а відтак представлять свої проекти потенційним інвесторам.

Дивіться також: Час-Тайм. Результати першого туру виборів – оцінки експертів у США