Усика занапастить бажання боксувати видовищно - боєць, якого українець викликав на бій

Усик звик дозволяти супротивникам доносити удари по собі, щоб зробити свої поєдинки цікавішими, і саме це дорого обійдеться йому у майбутньому. Про це заявив британський боксер Тоні Белью, якого українець викликав на бій після перемоги над росіянином Муратом Гассієвим у Москві. Інтерв'ю боксера опублікував сайт boxingscene.com

Знаю усім єством, що можу вдарити дуже і дуже сильно, і мені буде достатньо одного єдиного удару

Белью в останніх двох поєдинках нокаутував колишнього суперника Володимира Кличка Девіда Хея. Щоправда, у першому поєдинку Хей зазнав травми ноги, яка сильно йому заважала, а у ході другого виглядав блідою тінню себе зразка часу бою із Кличком.

Белью піднявся до суперважкої вагової категорії після серії поєдинків у першій важкій вазі, де він зарекомендував себе як нокаутер та надзвичайно розумний боксер, здатний нівелювати сильні сторони супротивника та максимально використовувати свої нагоди.

Британець вважає, що сам б'є сильніше за останнього противника українця і зможе знайти момент для того, щоб нокаутувати українця одним ударом.

"Він один із найкращих бійців, незалежно від вагової категорії. Він точно у 5-ці", - заявив британець, який підкреслив, що пишається тим, що Усик викликав його на бій.

Він справді видовищний боєць за рахунок того, що дозволяє по собі влучати - і повірте це стане його звичкою

"Він надзвичайно майстерний, але у кожного є вади, і найбільша ваша Олександра Усика у тому, що він намагається показати світу, що може бути видовищним боксером. Повірте мені, він міг би нудно і безпечно для себе вигравати поєдинки за очками, запросто міг би. Але він не хоче цього", - заявив Белью.

Саме за бажання боксувати видовищно Усик і поплатиться у бою із британцем, вважає останній.

"Він хоче, щоб його бої були видовищними, і він справді видовищний боєць за рахунок того, що дозволяє по собі влучати - і, повірте, це стане його звичкою. Він не такий, як Василь Ломаченко, який не хоче пропускати зайвого й ухиляється від ударів" , - говорить британець.

Усик вже говорив, що готовий піднятись до суперважкої категорії для бою із Белью. Белью надзвичайно високо відгукується про Усика і прогнозував, що саме українець стане переможцем "Суперсерії", у фіналі якої Усик переміг росіянина Гассієва.

Запам'ятайте, якщо я вдарю Усика одним із тих ударів, якими я вцілив у Девіда Хея ... він опиниться на настилі рингу

За словами британця, коли у них із українцем дійде до бою, йому однозначно буде непереливки, і він зазнає серйозної шкоди, але він готовий терпіти і шукати свій момент, бо знає, що зможе вкласти українця одним ударом.

При цьому Белью відзначив, що у першій важкій вазі вирубав бійців, яких раніше ніхто не відправляв у нокаут, а у суперважкій - побив Девіда Хея так, як ніхто до нього не міг.

"Я буди бити та аналізувати ситуцію. Я суперважковаговик у хорошій формі. Хай там що думають люди, я просто знаю усім єством, що можу вдарити дуже і дуже сильно, і мені буде достатньо одного єдиного удару. Запам'ятайте, якщо я вдарю Усика одним із тих ударів, якими я вцілив у Девіда Хея, чи Іллунгу Макабе, чи Флореса - він опиниться на настилі рингу", - заявив Белью.

Як повідомляється, промоутери обох боксерів вже ведуть переговори про організацію бою.

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