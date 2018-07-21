Тривожний знак для Усика! Скандальне судійство у Москві за хвилини до початку бою українця

Результат поєдинку в рамках вечора боксу у Москві між росіянином Федором Чудіновим та французом Наджибом Мохаммеді не віщує нічого хорошого для українця. Про це пишуть численні коментатори у Twitter.

Повідомляється, що француз програв росіянину суддівським рішенням попри те, що за усіма статтями перебоксував росіянина Чудінова.

Це рішення нічого хорошого не віщує сьогодні Усику

Поєдинок Чудінов-Мохаммеді є частиною боксерського вечора у якому вже за лічені хвилини відбудеться поєдинок українця Олександра Усика та росіянина Мурата Гассієва.

Обидва боксери з повагою ставляться одне до одного. Численні оглядачі вважають, що українець може перемогти росіянина саме за очками, натомість росіянину дають шанс на перемогу нокаутом.

"Це рішення нічого хорошого не віщує сьогодні Усику", - заявив у Twitter колишній чемпіон світу з боку Баррі Джонс про результат бою Чудінов-Мохаммеді.

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"Я прогнозував перемогу Усика за очками, але тепер маю переглянути свій прогноз на користь Гассієва після оголошення переможця у поєдинку Чудінова проти Мохаммеді", - твітує інший онлайн коментатор.

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