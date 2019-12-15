Новий законопроект США засуджує утиски Росією вірян на Донбасі та в Криму

Конгресмени США Джо Вілсон та Еммануель Клівер внесли до Конгресу законопроект з підтримки свободи віросповідання на території України.

Вілсон та Клівер входять до Гельсінської комісії США. Голова Гельсінської комісії сенатор Роджер Вікер планує внести подібний законопроект до Сенату наступного тижня, йдеться у повідомленні Гельсінської комісії.

"Кремль переслідує мирні релігійні громади в окупованому Криму та контрольованому його представниками Донбасі навіть більш жорстко та широко, ніж на території Росії, - говорить конгресмен Клівер. – Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні зобов'язання з поваги та захисту релігійних свобод. Беззаконня Кремля має тягнути за собою наслідки, що означатиме правосуддя для народу України".

Службовці та найманці Кремля викрадають, ув'язнюють та катують людей в цих регіонах за їх віру

"Більше ніж п'ять років Росія незаконно окуповує Крим та контролює частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона командує. Службовці та найманці Кремля викрадають, ув'язнюють та катують людей в цих регіонах за їх віру, - говорить конгресмен Вілсон. – Російські посадовці несуть провину і цей законопроект допоможе притягнути їх до відповідальності".

Порушення, відзначається в законопроекті, які Росія здійснює на окупованій та контрольованій території, в основному спрямовані проти Православної Церкви України, раніше відомої, як Українська Православна Церква Київського патріархату, Української Греко-католицької Церкви, протестантів та Свідків Єгови.

Законопроект роз'яснює, що Росія несе відповідальність за порушення на територіях, які вона окупувала, або контролює

Згідно до законопроекту, президент Сполучених Штатів буде зобов'язаний брати до уваги порушення прав вірян і на окупованих та контрольованих Росією територіях при рішенні, чи вносити Росію до переліку країни, дії яких викликають особливу стурбованість в цій сфері.

Законопроект роз'яснює, що Росія несе відповідальність за порушення на територіях, які вона окупувала, або контролює, повідомляє Гельсінська комісія.

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