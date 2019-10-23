Держсекретар США поговорив з митрополитом Епіфанієм про утиски вірян в Криму та ОРДЛО

Держсекретар США Помпео зустрівся сьогодні з предстоятелем Православної Церкви України Митрополитом Епіфанієм.
Помпео привітав митрополита Епіфанія з нагородою Athenagoras за захист прав людини, якою відзначено зусилля українського митрополита з захисту можливостей українців здійснювати богослужіння у відповідності до своєї віри без зовнішнього втручання, йдеться у повідомленні Держдепу про зустріч.
Держсекретар та митрополит поділились своїм занепокоєнням стосовно порушень релігійних свобод в окупованому Росією Криму та на території Донбасу, що контролюється Росією, зазначили у Держдепі.
Учасники зустрічі висловили сподівання на дипломатичне врегулювання підбурюваного Росією конфлікту на сході України, який триває вже шостий рік, і підкреслили потребу в загоюванні ран війни та у розбудові єдності, наголошується в заяві.
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