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Держсекретар США поговорив з митрополитом Епіфанієм про утиски вірян в Криму та ОРДЛО

Pompeo meets with Epifaniy

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Держсекретар США Помпео зустрівся сьогодні з предстоятелем Православної Церкви України Митрополитом Епіфанієм.

Помпео привітав митрополита Епіфанія з нагородою Athenagoras за захист прав людини, якою відзначено зусилля українського митрополита з захисту можливостей українців здійснювати богослужіння у відповідності до своєї віри без зовнішнього втручання, йдеться у повідомленні Держдепу про зустріч.

Держсекретар та митрополит поділились своїм занепокоєнням стосовно порушень релігійних свобод в окупованому Росією Криму та на території Донбасу, що контролюється Росією, зазначили у Держдепі.

Учасники зустрічі висловили сподівання на дипломатичне врегулювання підбурюваного Росією конфлікту на сході України, який триває вже шостий рік, і підкреслили потребу в загоюванні ран війни та у розбудові єдності, наголошується в заяві.

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