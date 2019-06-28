Los Angeles Times розхвалив подорожі до Криму. Автор раніше закликав інвестувати в Росію

23 червня в Los Angeles Times вийшов матеріал із заголовком “Крим — неочікувана краса проти невирішеної історії”. Матеріал — це по суті туристичний путівник по окупованому півострову. Його автор Джефф Опдайк радить відвідати Ялту, Алупку, Лівадію, Севастополь, — втім в окремих моментах називає півострів російським. В інших місяцях стаття відзначає, що Крим окуповано.

В статті декілька разів згадується, що Крим є російським. Зокрема, журналіст-розслідувач видання Think Progress Кейсі Мічел відзначив, що ЗМІ позиціонує Крим, як частину Росії".

При цьому дослідниця центру Kennan Institute Ніна Янковіц назвала матеріал "хвалебним".

"Автор, який написав цей хвалебний матеріал про Крим, вважає, що це "мальовнича, привітна країна". Насправді ж це: територія, де людей тримають у заручниках. У Росії регулярно зникають, опиняються в ув'язненні журналісти та активісти — за те, що роблять свою роботу", - твітує Янковіц.

Путівник по окупованому Криму

Я переконаний, що Ялта — це російська Санта-Барбара (або може Ла-Хойя). … Звичайно, статуя Леніна стоїть на сторожі, а мурал з мореплаванням Володимира Путіна нагадує вам, яка країна тепер володіє півостровом.

​

Сама стаття починається з абзацу: “Історія Криму довга і заплутана. Нині він перебуває під контролем Росії, як це і було з 1783 року — іноді як автономна область, іноді як частина Радянського Союзу. Микита Хрущов подарував його Україні в 1950-тих як символічний жест, коли Україна не існувала як країна, але була лише республікою в складі СРСР”.​

Після цього автор згадує, що в 2014 році Росія “силою відняла (wrested)” Крим в України, і що це викликало міжнародне засудження і введення санкцій.

У статті автор декілька разів називає Крим російським. “Я переконаний, що Ялта — це російська Санта-Барбара (або може Ла-Хойя). … Звичайно, статуя Леніна стоїть на сторожі, а мурал з мореплаванням Володимира Путіна нагадує вам, яка країна тепер володіє півостровом”.

В іншому випадку автор відзначає, що Крим завдяки "новим інвестиціям та інфраструктурі" став "найбільш швидко зростаючим економічним регіоном Росії".

Автор статті згадує, що був у Криму п’ять разів лише цього року, а наприкінці тексту детально описує, як найкраще добратись до Сімферополя з Лос-Анджелеса, і в яких готелях варто зупинитись. Всі згадані авіарейси — з пересадкою в Росії, тож є незаконним перетином українського кордону. При цьому в статті вказано, що це буде порушенням закону України.

Також автор каже, що міжнародні банківські картки на півострові не працюють і радить зняти рублі заздалегідь у Москві. Чоловік пише, що для відвідин Криму американцям необхідна російська віза — хоча далі зазначає що у випадку екстрених ситуацій Державний департамент допомогу надати не зможе.

Зв’язок автора з Росією

Джефф Опдайк — американський автор, судячи зі сторінок у соціальних мережах, проживає у Празі. Він називає себе світовим мандрівником і пише, що відвідав 66 країн. 17 років на постійній основі публікувався у Wall Street Journal, проте згодом припинив співпрацю. Матеріал у Los Angeles Times — його перша публікація в цьому виданні.

Однак крім подорожей та написання текстів, Джефф Опдайк є інвестиційним директором консалтингової компанії Sovereign Society.

За словами американських ЗМІ, дана компанія "надає поради щодо інвестиційних та податкових стратегій, які можуть допомогти збільшити статок та автономію", при цьому вона повідомляє читачам, що уникання податків є протизаконним.

Опдайк також займається інвестиціями. В тому числі — у Росію. В жовтні 2016 на порталі ETF Daily News він опублікував статтю, в якій пояснює, чому варто вкладати гроші в економіку цієї країни, а саме в купувати акції російських підприємств та російську валюту. 2016 був складним найкращим періодом для російських ринків — тоді ціна на нафту Brent провалилась найнижче за останні десятиріччя.

Сам Опдайк тоді писав: “Ви, мабуть, не повинні мене слухати, коли я скажу, що скуповую російські рублі. Але мені подобається те, на що мало хто звертає увагу. Там ховаються можливості … Росія сьогодні мій вибір, як інвестора, який грає всупереч загальним настроям”.

У грудні 2014-го року президент США Барак Обама указом заборонив "нові інвестиції у регіон України Крим податковими резидентами США (United States person), де б вони не знаходились".

Той факт, що Джефф Опдайк пов’язаний з російським капіталом, а тепер публікує статтю із заохоченням їхати в Крим, при цьому називаючи його частиною Росії, створює серйозний конфлікт інтересів та загрожує довірі до Los Angeles Times.

У своєму матеріалі на ETF Daily News автор згадує про те, знецінення російських активів в основному пов’язане із "пропагандою" спрямованою проти Росії.

Зокрема “темою, яка підігрівається США — що Путін хоче відбудувати СРСР, що анексія Криму була доказом його планів на крихітні країни Балтії чи Польщу. Милосердно назвімо це “неправильною вказівкою” або можливо, “пропагандою”, — пише Опдайк. І каже, що відвідував Росію і переконався в цьому на власні очі.

Схоже, в 2016 році його поїздки не припинились. В тексті для Los Angeles Times чоловік згадує, що в 2019 був у Криму вже п’ять разів. П’ять разів за шість місяців. Люди, близькі до видання, кажуть: він аргументував це тим, що у нього там є дівчина.

Державний департамент США радить громадянам США "не подорожувати до Криму через незаконні затримання та інші порушення з боку російської окупаційної влади". Подорожі до Криму не заборонені американським громадянам урядом США, але влада Америки забороняє подорожувати до Криму урядовцям і не надає екстрених послуг громадянам США, які перебувають на півострові.

Між тим сайт Державної прикордонної служби України відзначає, що в'їзд іноземців до Криму та виїзд звідти допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Порушення цих вимог українського законодавства тягне за собою заборону на в'їзд до України. Під час дії в Україні воєнного стану, як повідомляли ЗМІ, іноземцям було заборонено урядом України подорожі до анексованого Росією Криму.

Так чи інакше, той факт, що Джефф Опдайк, схоже, інвестує до Росії, а тепер публікує статтю із заохоченням їхати в Крим, який місцями характеризує, як частину Росії, може містити ознаки конфлікту інтересів.

Відповідь Los Angeles Times

Звичайна практика Los Angeles Times — говорити, що Крим контролюється або окупований Росією.​

​

Ми звернулися в редакцію Los Angeles Times із питанням, як публікація статті співвідноситься з їхньою редакційною політикою та чи відображає вона позицію видання щодо статусу Криму. Віце-президентка LA Times Гілларі Меннінг відповіла так:

“Звичайна практика Los Angeles Times — говорити, що Крим контролюється або окупований Росією. Ми опублікували виправлення до публікації:

«Ця стаття була оновлена з урахуванням того, що в'їзд до Криму з Росії є порушенням українського законодавства, а ті, хто це здійснить, ризикують постати перед кримінальною відповідальністю в Україні, що може включати можливу відмову у в'їзді або ув'язнення. Крім того, Державний департамент рекомендував громадянам США не подорожувати до Криму «через окупацію території України Росією та порушення з боку окупаційної адміністрації».

Відповідний абзац міститься наприкінці матеріалу.

Що стосується використання слова "володіє" у статті, то в цьому контексті воно використовується в сенсі контролю або окупації”, — відповіла віце-президентка.

Тим часом в Міністерстві інформаційної політики України розповіли Голосу Америки, що готують офіційний лист з позицією щодо цієї статті. Перша заступниця міністра Еміне Джапар повідомила, що надасть коментарі з цього приводу згодом.

Дивіться також: Багато американців обурені умовами, в яких прикордонні служби утримують мігрантів-нелегалів