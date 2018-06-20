Палата представників Конгресу США розгляне законопроекти з імміграції в четвер

Палата представників США планує виставити на голосування законодавство з питань імміграції, яке має на меті припинити імміграційну кризу на кордоні США та Мексики. Про це заявив пресі спікер Палати представників США Пол Раян.

Під час зустрічей в Конгресі у вівторок, президент Трамп, за повідомленнями преси, заявив республіканцям, що він на «тисячу відсотків» підтримує зусилля з імміграційної реформи, однак, він не сказав, який саме законопроект він підтримує.

Спікер Палати представників Пол Раян наголосив, що законопроект, який буде виставлений на голосування у четвер, зупинить практику розділення сімей, що незаконно перетинають кордон США.

Законодавці США, які представляють Республіканську партію в Конгресі намагались швидко напрацювати законопроект, після того, як політика відокремлення дітей від їх батьків на кордоні, викликала жорстку критику представників обох партій обурення релігійних діячів, впливових бізнес-лідерів та офіційних представників інших країн.

«Завтра Палата представників проголосує за закон, за яким сім’ї будуть разом, - сказав Раян пресі, - згідно до закону, сім’ї, які незаконно перетнули кордон, будуть залишатись разом під наглядом Міністерства внутрішньої безпеки на час юридичних процедур».

Палата представників, наразі, розглядає два законопроекти з врегулювання цього питання.

На зустрічі з конгресменами-республіканцями в Палаті Представників, президент Трамп висловив занепокоєння через роз’єднання сімей і закликав республіканців прийняти законодавчий акт, який би передбачав утримання сімей разом, повідомляє Reuters, посилаючись на поінформовані джерела.

Після зустрічі, конгресмен Карлос Курбело сказав: «Президент справді хоче припинити це».

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