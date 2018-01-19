В ЄС закликають Росію звільнити всіх незаконно утримуваних українських громадян

В Європейському союзі закликають Росію негайно звільнити всіх незаконно утримуваних на її території, а також в анексованому нею Криму громадян України. Про це йдеться в заяві речниці ЄС із закордонних справ Майї Коціянчич, поширеній 19 січня.

«Міжнародним правозахисникам треба надати повний, вільний та безперешкодний доступ на півострів, і Європейський союз очікує, що всі незаконно затримані громадяни України на території незаконно анексованого Кримського півострова і в Росії будуть звільнені якомога швидше», – йдеться в заяві.

В ЄС нагадали, що 16 січня цього року український активіст Володимир Балух, який виступав проти незаконної анексії Кримського півострова Росії, був засуджений до трьох років і семи місяців кримським судом, юрисдикції якого ЄС не визнає. Інший кримськотатарський активіст Бекір Дехерменджі був затриманий 23 листопада минулого року в Сімферополі за сумнівними звинуваченнями, заявляє речниця. З огляду на критичний стан хвороби, на яку він страждає, важливо, щоб йому негайно було надано доступ до відповідної медичної допомоги, наголосили в ЄС.

При цьому в заяві вказано, що ЄС, як і раніше, залишається відданим своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд в анексованому Криму 16 січня засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень – ред.).

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

12 січня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт фігурантів «справи Веджіє Кашка» на два місяці. При цьому лікарі й адвокати зазначають: стан здоров'я одного із арештованих, кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі, критичний. У Бекіра Дегерменджі – хронічна астма, його стан погіршився в СІЗО.

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