Китайські трейдери почали купувати кукурудзу в Україні замість США

Ряд великих покупців з Китаю скасували закупки кукурудзи зі Сполучених Штатів і звернулись до конкурента США – України після того, які Пекін посилив вимоги до переробки генетично модифікованих культур, повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію від трьох бізнесменів та аналітика.

Будь-яка тривала зміна в настроях одного з найбільших імпортерів кукурудзи примусить непокоїтись американських фермерів, які готуються збирати великий врожай цього року і може призвести до зростання напруги в торговельних відносинах між Китаєм та США, повідомляє Reuters.

Китай минулого року збільшив закупівлі американської кукурудзи, яка, здебільшого, є генетично модифікованою, що сприяло зростанню внутрішніх цін.

Але цього року джерела вказують, що отримувати дозволи на обробку генетично модифікованої кукурудзи в Китаї стало все складніше. Це спонукало компанії звернутись до закупівель не модифікованої кукурудзи в Україні.

«Цього року торговці більше схильні купувати кукурудзу в Україні, так як вона не ГМО і не вимагає дозволу на переробку», - сказав Черрі Жанг, аналітик Shanghai JC Intelligence.

«Навіть деякі з тих, хто замовив американську кукурудзу скасували замовлення і переключились на Україну», - зауважив він.

Минулого року Україна поставила дві третини китайського імпорту, який, загалом, склав 2,38 млн тонн, а Сполучені Штати поставили чверть обсягів імпорту кукурудзи.

Ціни на експорт з України підскочили через зростання попиту, повідомив один з торговців, і вийшли на найвищий рівень з липня 2016 року, склавши 180 доларів за тонну.

«Кукурудзі зі США важко заходити через питання ГМО. Отримати дозвіл на переробку ГМО дуже складно», - сказав торговець кукурудзою зі сходу Китаю.

«Я замовив 7000 тонн американської кукурудзи, але мусив скасувати замовлення і звернутись до України», - сказав він.

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