V означає «Veritas»: таємниця Пінчука та корупційні схеми Мін’юсту. Частина третя

В останні тижні літа Україна знову опинилась в центрі уваги у Вашингтоні. Величезна піар-кампанія для Януковича, мільйони доларів “чорної” готівки, таємні домовленості з українськими олігархами. Все це розповіли на суді проти Грега Крейга, колишнього юриста Барака Обами, а згодом партнера однієї з найповажніших юрдичних фірм Вашингтона Skadden. Крейга звинувачували в тому, що у 2012 році він не зареєстрував свою роботу на Януковича в базі іноземних агентів та приховав цю інформацію від американського уряду. Після двох тижнів суду присяжні визнали його невинним.

Розповімо про корупційні схеми, з допомогою яких фінансували роботу амерканських юристів: як з державного бюджету, так і за кошти олігархів

Чому ми про це розповідаємо? По-перше, зараз в Україні триває розслідування щодо розтрати коштів Мін’юсту в 2012 році — а це та сама справа, в якій фігурує Грег Крейг. Суд у США розкрив нову інформацію про корупцію в Україні. По-друге, згідно з документами, до проекту був залучений Віктор Пінчук, який будь-що хотів залишитись інкогніто. Важливо з’ясувати його роль у схемах Януковича. По-третє, стали відомі нові деталі роботи Манафорта на український уряд. До цього їх не озвучували.

Кореспондент “Голосу Америки” був єдиним українським журналістом, який два тижні працював безпосередньо у залі суду та детально вивчав усі документи справи. Він отримав листування, методички для уряду України, копії договорів та чеків про оплату роботи. Цей матеріал — останній із трьох. В першій статті ми розповіли про проект з відбілювання репутації Януковича, який отримав назву “Veritas”. У другій публікації розказали про грандіозну піар-кампанію, яку розгорнули на підтримку цього проекту. В цьому тексті розповімо про корупційні схеми, з допомогою яких фінансували роботу амерканських юристів: як з державного бюджету, так і за кошти олігархів.

В обхід тендера

“Чому я хотів взятись за цей проект в Україні? Розумієте, коли Манафорт запропонував це, моя кар’єра у юридичній фірмі підходила до завершення. Тож я був захоплений цим новим викликом”, — згадував Грег Крейг під час свідчень у суді. “Це мала бути складна робота — поглянути на політичні суперечки в Україні через західну призму. Та з іншого боку, це була можливість дізнатись більше про країну, що намагалась провести реформи, впоратись із минулим і збудувати сучасні інституції, які б наблизилили її до ЄС”.

За написання звіту про суд над Тимошенко фірма Skadden отримала близько 6 мільйонів доларів США. Державних і приватних.

Грег Крейг виглядав перед присяжними щиро. Проте схоже, був ще один фактор, який мотивував юриста: гроші. Багато грошей. За написання звіту про суд над Тимошенко фірма Skadden отримала близько 6 мільйонів доларів США. Державних і приватних.

Де-факто за проектом стояла ГПУ в особі Віктора Пшонки та його заступника Рената Кузьміна (зараз депутата Верховної Ради від Опозиційної платформи). Американські юристи відвідували офіс генпрокурора майже під час кожної поїздки до Києва, і саме йому звітували про роботу. А піар-фірма FTI, яку спеціально найняли для промоції проекту, проводила для Пшонки і Кузьміна спеціальні медіатренінги й вчила, як спілкуватись із журналістами. Але попри все це, офіційним замовником роботи було Міністерство юстиції. Якби це зробила ГПУ, автоматично б постало питання про мету проекту та його незаангажованість.

Як засвідчив у суді партнер Манафорта Рік Гейтс, фірму Skadden вони обрали через те, що вона мала хорошу і прозахідну репутацію. А авторитет та зв’язки Грега Крейга, колишнього юриста Білого дому, говорили самі за себе. Для проекту з відбілювання іміджу Януковича це було те, що треба. Втім, згідно із законом, для закупівлі таких послуг держава мала провести тендер.

Цю процедуру треба було обійти. Для цього вирішили використати стару схему: оформити контракт на значно меншу вартість, щоб він не підлягав під тендерні закупівлі, а основну суму грошей заплатити неофіційно. В 2012 році ще не існувало системи ProZorro, і мінімальна вартість закупівель, для яких держава мала провести тендер, становила 100 000 гривень. Тому перший контракт з фірмою Skadden Україна уклала на 95 000 гривень, на той час трохи менше 12 000 доларів США. Його підписав заступник міністра юстиції Андрій Сєдов.

Нагадаємо, що окрім великого звіту на 186 сторінок, Skadden також допомагала ГПУ у другому суді над Тимошенко і консультувала Мін’юст щодо справи Тимошенко у Європейському суді з прав людини. У листуванні з Манафортом Грег Крейг писав, що одна година (!) його послуг коштує 1150 доларів (а до роботи над звітом крім нього була долучена ціла команда юристів). Над проектом вони працювали 9 місяців, з квітня по грудень 2012.

В реальності послуги фірми коштували значно дорожче. Перед початком проекту Крейг попросив у Мін’юсту заплатити йому аванс — 150 тисяч доларів. Листування про оплату велось із позначкою “конфіденційно”, і в офіційному контракті про додаткові суми нічого не згадано. Однак Мін’юст ці гроші переказав — про свідчить чек про оплату, датований 30 березням 2012 року.

Через декілька місяців Грег Крейг вирішив збільшити ціну з 12 тисяч до 1,25 мільйона доларів. Він сказав, що Skadden довелось зробити набагато більше роботи, ніж очікувалось спочатку, тож вартість послуг зросла. Мін’юст погодився. Але застосував для цього так звану “процедуру закупівлі в одного учасника”, яка також дозволяла обійти оголошення тендеру й продовжити співпрацю з попереднім підрядником. За словами Манафорта, цю схему також активно застосовували протягом Євро-2012. Зрештою, новий контракт із Skadden уклали вже після закінчення проекту — на початку 2013 року.

Втім, на початку публічна та офіційна сума контракту становила 12 тисяч доларів — і вона виглядала просто дріб’язком за ті послуги, які надавали американські юристи. Закономірно, це викликало запитання в українських журналістів та опозиційних політиків.

“Сьогодні ми мали дуже дивну ситуацію в парламенті. Відповідаючи на запитання депутатів, міністр юстиції Лавринович сказав, що сума контракту зі Skadden становила менше 100 тисяч гривень”, — писав у червні до Грега Крейга Сергій Власенко, адвокат Юлії Тимошенко. “Мені це звучить трохи смішно: двоє високопоставлених партнерів фірми та інші співробітники працюють вже більше місяця за менш ніж 13 тисяч доларів? Це правда? Я думаю, лише ваші витрати на дорогу “трішечки” перевищують 13 тисяч”.

Такі ж запитання почали підіймати у своїх публікаціях українські журналісти. Почали з’являтись чутки, що крім уряду, є ще третя сторона, яка платить юристам за роботу. Можливо, олігарх чи великий бізнесмен. І такий бізнесмен дійсно був — ним виявився Віктор Пінчук.

Гроші Пінчука

Хоча сам Віктор Пінчук заперечує свою причетність до роботи над проектом “Veritas”, його прізвище звучало на кожному судовому засіданні в справі Крейга у Вашингтоні. Про Пінчука говорив як сам Крейг, так і Рік Гейтс — партнер Пола Манафорта, який координував проект. Його прізвище згадується в документах, також є чеки про оплату послуг, які здійснював представник Пінчука Даґ Шоен, який працював з ним із 2011 року. За свідченнями Шоена в суді, перший аванс в 150 тисяч доларів (хоч переказ здійснили з рахунку Мін’юсту) оплатив також Пінчук.

Загалом, згідно з документами, Пінчук заплатив за роботу американських юристів 4,6 мільйонів доларів. На суді Крейг розповів, що згодом просив у Пінчука переслати ще більше грошей, але той навідріз відмовився. Саме тому Крейг і просив додаткові гроші в Мін’юсту.

Пінчук переказував гроші Полу Манафорту через компанію на Кіпрі, а вже він передав їх фірмі Skadden. Бізнесмен платив не лише за послуги написання звіту. Він оплачував поїздки юристів до України та Європи, включно з перельотами у бізнес-класі, проживанням в найдорожчих готелях Києва і добовими.

Однак крім послуг фірми Skadden, Пінчук оплачував також роботу лондонської піар-фірми FTI, з травня по грудень 2012 року. Місяць їхньої роботи коштував 90 тисяч фунтів стерлінгів плюс покриття додаткових витрат і податків, тож загальна сума становила щонайменше 720 тисяч фунтів. За тодішнім курсом, це понад 1,1 мільйонів доларів — на додачу до попередніх 4,6 мільйонів. Отже, за проект “Veritas” Віктор Пінчук заплатив щонайменше 5,7 мільйонів доларів США.

Із листування зрозуміло, що перша зустріч Грега Крейга та його партнерів із Віктором Пінчком відбулась на початку квітня 2012. Український бізнесмен запросив їх на сніданок у Києві, за яким мали обговорити всі деталі оплати за проект. Напередодні зустрічі партнер Крейга написав йому в листі: “Це важлива зустріч. Не соромся просити багато!”.

Крейг і справді не був скромним. В результаті, з Пінчуком уклали усну домовленість — він пообіцяв заплатити юристам 4 мільйони доларів плюс додаткові витрати, однак хотів залишитись інкогніто. Американські юристи просили половину цієї суми переказати наперед. За їхніми словами, вони хотіли почати роботу негайно, проте не могли її запустити без грошей.

“На першій зустрічі я запитав у Віктора Пінчука, чому він зацікавлений профінансувати наш проект?” — згадував у суді Грег Крейг. “Він відповів: “Знаєте, цей судовий процес над Тимошенко і весь ланцюжок подій дуже поляризували суспільство. Це посилило розкол в країні на Схід та на Захід. Україну треба поєднати. Але в нас нема єдиного базису, на основі якого можуть вестися дискусії. Люди засуджують одне одного, піднялася справжня буря агресії. А цей звіт може все це припинити і поєднати людей”.

Пізніше Крейг і представник Пінчука Даг Шон згадували, що перше знайомство пройшло дуже добре, і всі були задоволені зустріччю. Втім, такі настрої тривали недовго. Уже наступного тижня виникли проблеми з оплатою.

Я не хочу розбиратись із цим лайном. Я був дуже чітким: ми поїдемо звідси, якщо ваша сторона не дотримуватиметься зобов’язань. Якщо не буде 2 [мільйонів], завтра ми поїдемо додому і скажемо, що ми раді вийти з цього.

“Пол, я щойно зустрівся з Віктором, йому казали переказати 1,5 млн доларів. Це серйозна проблема для мене”, — писав Крейг у листі Манафорту. Схоже, він був дуже розлючений. “Я зрозумів, що ішлось про 2 [мільйони] до кінця тижня і ще 2 до кінця місяця. … Я не хочу розбиратись із цим лайном. Я був дуже чітким: ми поїдемо звідси, якщо ваша сторона не дотримуватиметься зобов’язань. Якщо не буде 2 [мільйонів], завтра ми поїдемо додому і скажемо, що ми раді вийти з цього”.

Через 2 години Пол Манафорт відписав, що 2 мільйони вже відправили. “Картина Віктора Пінчука була неповною, це була лише його картина. Я все залагодив”. Гроші надійшли за декілька днів.

Однак пізніше виникли додаткові проблеми, цього разу з оплатою послуг піар-фірми FTI. Вони чекали на 90 тисяч фунтів оплати вперед, проте гроші так і не надходили. З якихось причин Віктор Пінчук не поспішав оплачувати послуги для уряду Януковича. FTI були цим дуже незадоволені й збирались припинити свою роботу в проекті. В листі Манафорту керівники фірми писали: “Ми прийняли рішення і поінформували генпрокурора Пшонку, що ми забираємо нашу команду, допоки не побачимо здійснення платежу”.

Грег Крейг був дуже занепокоєний цим, відтак запропонував Манфорту відмовитись від роботи з Пінчуком. “Якщо Віктор не бажає платити, чи є хтось інший, хто б міг підписатись в цьому проекті?” — писав він у листі. Манафорт запевнив, що хвилюватись нема причин, і що залагодить всі проблеми з Пінчуком. Згодом FTI вирішили оформити як субпідрядника фірми Skadden, і свої гроші вони отримали.

Інкогніто

В суді Грег Крейг та партнер Манафорта Рік Гейтс розповіли, що Віктор Пінчук хотів будь-що зберегти свою анонімність. Це створювало загрози для проекту “Veritas”. Складно було повірити в те, що команда юристів зі США виконує таку величезну роботу всього лиш за 12 тисяч доларів. Серйозні занепокоєння в Крейга і його партнерів з’явились у серпні, після публікації у KyivPost статті із заголовоком “Cморід Skadden”. В ній журналісти писали про фінансування проекту й ставили питання про додаткові гроші від “третьої особи”.

Після цього американські юристи вперше заговорили про те, що участь Віктора Пінчука треба розкрити, інакше це може завдати серйозних репутаційних втрат їхній фірмі. Вони переживали, що стаття англомовного видання KyivPost наробить шуму, й інформацією про джерела фінансування Skadden підхоплять західні видання.

Я вже казав Манафорту, що він має витягнути Пінчука, добровільно чи ні.

“Нам справді треба, аби Україна розкрила джерела фінансування. Проблема ростиме й ростиме, і ставатиме все гіршою і гіршою. Інформацію треба розкрити якомога швидше. Якщо ми цього не зробимо, це буде поразкою як для самого Пінчука, так і для уряду. І зажене нас у дуже глибоку яму в західних медіа”, — писав Грегу Крейгу його партнер Кліфф Слоан. Крейг відповів: “Я вже казав Манафорту, що він має витягнути Пінчука, добровільно чи ні”.

Розмови про розкриття карт із Пінчуком велись, однак він не погоджувався на такі умови. Відмовлялись від такого варіанту і в Мін’юсті — тому анонімність “третьої сторони” зберігали до кінця. Навіть тоді, коли в Грега Крейга виникли потенційні проблеми із законом у США. Після публікації звіту, діяльністю фірми Skadden зацікавились у американському Міністерстві юстиції. Там хотіли з’ясувати, чи підлягає Крейг та його партнери під реєстрацію в базі іноземних агентів (FARA).

Серед іншої інформації, в Міністерстві юстиції просили надати інформацію про те, хто був тим приватним бізнесменом, який фінсував звіт. Однак Крейг відмовлявся назвати прізвище і лише запевнив, що “крім фінансування, ця особа не має жодного іншого стосунку до написання звіту”.

В суді партнер Крейга Кліфф Слоан сказав: реєстрація в базі іноземних агентів вимагала б розкриття особи Пінчука. Однак це суперечило домовленостям із українським урядом, а також корпоративній політиці фірми Skadden.

В чому був інтерес Віктора Пінчука? Складно віриться у те, що він був готовий заплатити мільйони доларів лише через благі наміри “поєднати українське суспільство”, як засвідчив на суді Грег Крейг. Варто згадати, що у 2012-2013 Пінчук відкрито підтримував прагнення Януковича зблизитись із Євросоюзом. У вересні 2012 року на саміті YES у Ялті, засновником якого є Пінчук, на одній з дискусій гостро підняли питання про звільнення Юлії Тимошенко. Тоді Пінчук був присутній в залі й намагався втрутитись, назвавши один з виступів на захист Тимошенко маніпуляцією.

А через рік, на тому ж саміті він навіть жартував: “якщо Україна укладе Угоду про асоціацію, то ми повинні перейменувати наш бренд "Yalta European Strategy" на "Yanukovych European Strategy". Тож деякою мірою це допомагає зрозуміти його інтерес у відбілюванні репутації Януковича на Заході й оплату роботи Грега Крейга. Однак це лише припущення, і не можна судити про всі його мотиви.

На початку 2019 року в прес-службі Пінчука відхрестились від участі в проекті: “Пан Пінчук та його команда не мали жодного відношення до роботи, зробленої Skadden, включаючи підготовку чи розповсюдження їх доповіді". Втім, документи, свідчення у суді та чеки про оплату свідчать про інше.

Протягом підготовки цього матеріалу "Голос Америки" декілька разів звертався до прес-служби фонду Віктора Пінчка та особисто до прес-секретарки групи інвестиційної групи Віктора Пінчука “EastOne” з проханням про коментар. Наші повідомлення прочитали, однак жодної відповіді на на них ми не отримали.

Після того, як федеральний окружний суд у Вашингтоні почав розгляд справи Грега Крейга, Віктора Пінчука викликали на допит у генпрокуратуру в справі розтрату коштів Мін’юсту та “чорної бухгалтерії” Януковича в якості свідка. Станом на день публікації цього тексту, Віктор Пінчук на допит не з'явився.

За словами спецпрокурора Сергія Горбатюка, в останній день на посту генпрокурора Юрій Луценко вніс зміни до Єдиного реєстру досудових розслідувань і передав 20 кримінальних справ проти колишніх високопоставлених чиновників з ГПУ в поліцію та ДБР. Серед них була і справа про розтрату коштів Мін'юсту на оплату послуг фірми Skadden, в якій також фігурує Віктор Пінчук. "Голос Америки" не зміг отримати незалежного підтвердження цієї інформації. На запит у прес-службі ГПУ не відповіли, а прес-секретарка Юрія Луценка сказала, що "такою інфомацією не володіє".

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