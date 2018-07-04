В Сіетлі побачать виставу "Лісова Пісня" в рідкісному англійському перекладі

Вистава за твором Лесі Українки "Лісова пісня" отримала схвальні відгуки критиків та зачарувала глядачів у США.

Показ вистави, створеної театральною компанією США The Lesser-Known Players розпочався минулого року і тепер завершує свій тур Тихоокеанським узбережжям США наприкінці липня тижнем виступів в Сіетлі, повідомляє PR.com.

"Для мене честь поділитись цим магічним твором з широкою аудиторією", - говорить режисер спектаклю Дженніфер Годжес.

Я люблю акторство, але працювати над цією п’єсою, яка більше означає для народу України, ніж я будь-коли зрозумію, піднесло цей театральний досвід на новий рівень

"Лісова пісня" нагадує Годжес п’єси Шекспіра "Сон літньої ночі" та "Ромео і Джульєтта", поєднаних з "чудовою елегантною музикою і вражаюче сучасними темами свободи і збереження природи", - говорить Годжес.

В своїй музиці композитор з Сіетла та музичний режисер Джон Бреннер звертався до української народної творчості та українських композиторів.

Актори вважають за честь брати участь у виставі. "Я люблю акторство, але працювати над цією п’єсою, яка більше означає для народу України, ніж я будь-коли зрозумію, піднесло цей театральний досвід на новий рівень", - говорить Дженніфер Піппін-Монтанез, яка грає роль мати Лукаша.

"Кожен жест, кожен рядок – подарунок глядачам і для мене честь – ділитись цим з ними", - говорить акторка.

"Лісова пісня", поза сумнівами, є одним з найбільш улюблених творів української літератури, однак він практично невідомий на Заході, зокрема, через проблеми з перекладом української поезії англійською мовою

Годжес – американка українського походження в третьому поколінні – давно захоплювалась п’єсою. Вона провела багато років в пошуках гарного перекладу для місцевої постановки.

"Лісова пісня", поза сумнівом, є одним з найбільш улюблених творів української літератури, однак він практично невідомий на Заході, зокрема, через проблеми з перекладом української поезії англійською мовою", - говорить Годжес.

Раніше в 1950 році Персиваль Кунді намагався утримати риму та ритм оригіналу, але результат був таким незграбним і немилозвучним, тому не дивно, що його рідко ставили, вважає режисерка.

Вона знайшла такий переклад, зроблений Вірланою Ткач в мистецькій групі Wanda Phipps of Yara в Нью-Йорку.

(В "Лісовій пісні") потужна жіноча романтична тема, яка суперничає з шекспірівською Джульєттою за викликами і складністю

"Я почала серйозно шукати переклад два роки тому, коли ми заснували The Lesser-Known Players, бо для нас це була ідеальна п’єса - чудова історія; жінка-драматург, багато чудових жіночих ролей, потужна жіноча романтична тема, яка суперничає з шекспірівською Джульєттою за викликами і складністю".

Нестача вибору спонукала Годжес до пошуку нових перекладів і переклад Yara з використанням гранту Національного театрального Фонду перекладів став найкращим.

Дивіться також: ​Україна візьме участь у саміті НАТО 11-12 липня - подробиці