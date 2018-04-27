У США побачили нову ескалацію на Донбасі

"22 українських військових було поранено протягом останніх 48 годин на cході України – це найбільша кількість з липня". Про це заявила речниця Державного департаменту Гедер Науерт.

"Керовані Росією сили посилили артилерійські атаки проти українців, які захищають власну країну. Росія повинна припинити агресію і повною мірою втілити Мінські домовленості", - йдеться в заяві.

Реагуючи на це повідомлення, представник США з питань України Курт Волкер написав у Twitter: "США готові допомогти зупинити конфлікт, але Росія має обрати мир".

Про ескалацію на Донбасі також написала європарламентар Ребекка Гармс у Twitter.

"Я цього тижня в Харкові. Тут всі говорять про нову ескалацію. І багато питають мене, чи за кордоном все ще знають, що проти України йде війна", - наголосила вона у Twitter.



Дивіться також: ​Як російська мафія змінилася з 90-х