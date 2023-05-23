Через війну в Україні міг назавжди зникнути рідкісний вид тварин - WWF

Рідкісні види тварин і рослин в Україні гинуть як від прямого впливу війни, зокрема від вибухів та отруєнь, так і через знищення їхнього середовища існування. Один із видів тварин, занесених до Червоної книги, - перегузня - може бути втрачений назавжди. Про це в інтервʼю Голосу Америки повідомив Богдан Вихор, виконавчий директор Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.

"Є така тварина - перегузня, яка жила в степах на південному сході України, більшість цих територій перетворилися на арену бойових дій. Тож середовище існування цього виду знищене взагалі. І чи залишилися в Україні перегузні, які були включені до Червоної книги України, ми не знаємо. Можливо, цей вид втрачений назавжди", - розповів Вихор.

За його словами, також були випадки, коли на мінах чи розтяжках в Україні підривалися рідкісні європейські зубри. "Це трапилося на території Київщини. Внаслідок того, що тварина стала на розтяжку або міну, вона була просто фізично знищена. Я хочу зазначити, що зубр європейський - це рідкісний вид тварин, занесений до Червоної книги України, і таких тварин залишилося в Україні близько 350 особин. Скільки з них стануть ще жертвами війни - невідомо", - зазначив виконавчий директор WWF-Україна.

Він зауважив, що оцінити стан багатьох видів тварин в Україні зараз неможливо через продовження бойових дій.



Також, за даними WWF-Україна, вій бойових дій постраждали більш ніж 20% лісів України, тобто понад 1 млн га лісу. "Частина цих лісів замінована, частина лісів знищена фізично внаслідок військових дій і розриву снарядів, а частина лісів просто згоріла внаслідок пожеж", - розповів виконавчий директор WWF-Україна.

Богдан Вихор навів приклад природно-заповідного об'єкта на сході України, Національного природного парку "Святі Гори", на території якого внаслідок війни був знищений древній ліс.

"Це унікальний природно-заповідний об'єкт, розташований фактично на території Донеччини, і внаслідок військових дій ця унікальна територія зі старовіковими лісами, дубами, які мали понад 300 років, був знищений назавжди. Чи вдасться нам відновити ці дуби - питання надзвичайно складне, оскільки вони почали рости близько 300 років тому, коли клімат і умови, в яких створювалася ця екосистема, були кардинально іншими. Зараз у зв'язку з глобальним потеплінням на даній території спостерігаються зовсім інші умови".

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