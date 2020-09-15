В Україні не вбачають підстав для відновлення водопостачання до окупованого Криму. В Міністерстві закордонних справ країни наголосили, що водопостачання до Криму дніпровською водою може бути повністю відновлене тільки після деокупації півострова.

Як вважають у МЗС України, така позиція ґрунтується на нормах міжнародного права і посилаються на Конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. Мовляв, ця угода покладає обов'язок забезпечення населення тимчасово окупованого Криму водою та іншими ресурсами на державу-окупанта - Російську Федерацію.

Відтак, вважають в українському зовнішньополітичному відомстві, будь-які заяви про порушення гуманітарних норм Україною у зв’язку з припиненням водопостачання "є нікчемними з точки зору міжнародного права". В МЗС України також вказують, що закиди РФ є спробою "призначити винного" за витрати, які Кремль несе сьомий рік внаслідок незаконної окупації Криму та розгортання масштабної мілітаризації півострова, за яку сплачують російські платники податків.

Заява українського МЗС пролунала у відповідь на закиди російських урядовців у тому, що припинення водопостачання у Крим порушує міжнародні гуманітарні норми. Обмін заявами відбувається на тлі посухи на півострові, яка призвела до дефіциту води та обмеження водопостачання населенню та інформації про начебто існування домовленостей між представниками влади України та РФ про відновлення роботи каналу, яким до окупації дніпровська вода надходила до Криму.

Посольство США в Україні також розповсюдило заяву із засудженням проведених в окупованому Криму виборів.