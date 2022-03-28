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В Україні починає не вистачати їжі, попереджає агенція ООН “Всесвітня продовольча програма”
Організація ООН “Всесвітня продовольча програма” (ВПП) попереджає, що в Україні стає все важче знайти продукти харчування, оскільки триває війна і люди змушені вдаватися до крайніх заходів.
За оцінками програми, принаймні 45% мешканців країни стурбовані тим, щоб знайти собі їжу. Причиною цього у ВПП називають пошкоджений механізм постачання.
Прес-секретар “продовольчої програми” Томсон Фірі заявив, що в країні руйнуються системи харчування десятків мільйонів людей.
“За оцінками ВПП, кожен 5-тий мешканець України сьогодні вже використовує деякі стратегії, щоб забезпечити себе їжею. Ситуація стає відчайдушною. Відчайдушні часи вимагають відчайдушних дій. Вони скорочують порції їжі. Зменшують кількість їжі, яку вони споживають. Дорослі жертвують їжею, щоб прогодувати дітей", – сказав він.
За даними ЮНІСЕФ, з початку російського вторгнення свої домівки змушені були залишити близько 4.3 мільйона дітей, це більше половини дитячого населення України.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке документує втрати в час війни, заявило, що має відомості про принаймні 78 вбитих дітей від початку російського вторгнення.
За даними міжнародних гуманітарних агенцій, російські бомбардування України знищили житлові райони, цивільну інфраструктуру, понад 70 медичних закладів, аеропорти та мости.
Речник “Всесвітньої продовольчої програми” додав, що українські супермаркети у своїй більшості порожні, склади вичерпали свої продовольчі запаси. За словами Фірі, родини із районів бойових дій мають більші проблеми з пошуком їжі, особливо складна ситуація у м.Маріуполь.
"Відсутність доступу до постраждалих від конфлікту територій та брак гуманітарних партнерів на місцях є найбільшими перешкодами для надання рятувальної допомоги родинам всередині України, – сказав речник ВПП Томсон Фірі. – Оточене місто Маріуполь закінчує свої останні запаси їжі та води. З моменту оточення міста 24 лютого туди не пускали жодної гуманітарної допомоги".
Фірі додав, що Всесвітня продовольча програма відправила достатньо продовольчих товарів, щоб протягом місяця допомагати близько 3-м мільйонам людей в Україні. За його словами, ця агенція накопичує запаси харчів в кількох регіонах країни, де можлива ескалація бойових дій.
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Генсек ООН Антоніу Гуттереш закликав до негайного гуманітарного перемир’я. Відео
Генсек ООН оголосив ініціативу щодо припинення вогню в Україні і призначив її координатора
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив ініціативу, що має на меті досягнути припинення вогню в Україні.
Очолить цю ініціативу Мартін Гріффітс, координатор із гуманітарної роботи в ООН, який вже незабаром має розпочати діалог з Росією та Україною.
“Я попросив Мартіна Гріффітса, координатора нашої гуманітарної роботи в усьому світі, негайно обговорити зі сторонами можливі домовленості та плани щодо гуманітарного припинення вогню в Україні”, - заявив під час прес-конференції у понеділок генсек ООН.
Антоніу Гутерріш наголосов, що “дуже важливо налагодити серйозний діалог з обома сторонами щодо можливості цього гуманітарного припинення вогню”.
“Я сподіваюся, що він (Гріффітс - ред.) зможе поїхати і в Москву, і в Київ, як тільки це стане можливим”, - сказав Гутерріш.
“Рішення цієї гуманітарної трагедії не є гуманітарним. Воно є політичним. Тому я закликаю до негайного гуманітарного припинення вогню, щоб забезпечити прогрес у серйозних політичних переговорах, які спрямовані на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах Статуту Організації Об’єднаних Націй”, - додав він.
За словами Гутерріша, така угода збереже життя, захистить мирних мешканців та попередить страждання людей.
“Я рішуче закликаю сторони цього конфлікту та всю міжнародну спільноті працювати з нами заради миру на знак солідарності з народом України та всього світу”, - закликав генеральний секретар ООН.
Генеральний секретр ООН закож оголосив, що найближчим часом МАГАТЕ оголосить ініціативу щодо захисту ядерних об'єктів всередині України.
“Я не можу уявити можливості ядерної, біологічної чи хімічної війни за цим сценарієм. Я вірю, що цього можна уникнути. Цього необхідно уникнути”, - додав генеральний секретр ООН.
Раніше повідомляли, що генеральний секретар обговорював ситуацію в Україні, і зокрема можливе припинення вогню, із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
- Голос Америки
Як на пункті перетину польсько-українського кордону допомагають американські волонтери. Відео
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