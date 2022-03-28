 В Україні починає не вистачати їжі, попереджає агенція ООН “Всесвітня продовольча програма”

Організація ООН “Всесвітня продовольча програма” (ВПП) попереджає, що в Україні стає все важче знайти продукти харчування, оскільки триває війна і люди змушені вдаватися до крайніх заходів.

За оцінками програми, принаймні 45% мешканців країни стурбовані тим, щоб знайти собі їжу. Причиною цього у ВПП називають пошкоджений механізм постачання.

Прес-секретар “продовольчої програми” Томсон Фірі заявив, що в країні руйнуються системи харчування десятків мільйонів людей.

“За оцінками ВПП, кожен 5-тий мешканець України сьогодні вже використовує деякі стратегії, щоб забезпечити себе їжею. Ситуація стає відчайдушною. Відчайдушні часи вимагають відчайдушних дій. Вони скорочують порції їжі. Зменшують кількість їжі, яку вони споживають. Дорослі жертвують їжею, щоб прогодувати дітей", – сказав він.

За даними ЮНІСЕФ, з початку російського вторгнення свої домівки змушені були залишити близько 4.3 мільйона дітей, це більше половини дитячого населення України.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке документує втрати в час війни, заявило, що має відомості про принаймні 78 вбитих дітей від початку російського вторгнення.

За даними міжнародних гуманітарних агенцій, російські бомбардування України знищили житлові райони, цивільну інфраструктуру, понад 70 медичних закладів, аеропорти та мости.

Речник “Всесвітньої продовольчої програми” додав, що українські супермаркети у своїй більшості порожні, склади вичерпали свої продовольчі запаси. За словами Фірі, родини із районів бойових дій мають більші проблеми з пошуком їжі, особливо складна ситуація у м.Маріуполь.

"Відсутність доступу до постраждалих від конфлікту територій та брак гуманітарних партнерів на місцях є найбільшими перешкодами для надання рятувальної допомоги родинам всередині України, – сказав речник ВПП Томсон Фірі. – Оточене місто Маріуполь закінчує свої останні запаси їжі та води. З моменту оточення міста 24 лютого туди не пускали жодної гуманітарної допомоги".

Фірі додав, що Всесвітня продовольча програма відправила достатньо продовольчих товарів, щоб протягом місяця допомагати близько 3-м мільйонам людей в Україні. За його словами, ця агенція накопичує запаси харчів в кількох регіонах країни, де можлива ескалація бойових дій.