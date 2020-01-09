В Україні оголосили жалобу за загиблими в авіакатастрофі

Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в зв’язку з катастрофою літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Про це повідомили в офісі глави держави. "У день жалоби на всій території України приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", - йдеться в підписаному Президентом указі.

Про це рішення Володимир Зеленський повідомив у спеціальному відеозверненні, записаному після нічної наради, яку провів відразу після повернення із подорожі до Оману.

У зверненні Володимир Зеленський серед іншого закликав утриматися від спекуляцій щодо причин катастрофи до оприлюднення попереднього звіту роботи комісії з розслідування. "Я прошу всіх – а особливо, коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, – утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій", - йдеться у зверненні. Цей заклик прозвучав на фоні публікацій та заяв оглядачів, що причиною катастрофи могло стати ймовірне враження пасажирського літака ракетою.

Тим часом, за повідомленням українських урядовців, пошуково-рятувальна група у складі 45 осіб вже прибула вночі до Ірану. До групи входять представники Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники авіакомпанії Міжнародні авіалінії України.

Україна розраховує включити своїх представників до роботи комісії, яка, зокрема, займатиметься розшифровкою записів бортових самописців літака.

За повідомленням уряду, фахівці займаються ідентифікацією тіл загиблих громадян України та їх репатріацією. Володимир Зеленський заявив, що планує телефоном обговорити з Президентом Ірану "посилення співпраці" щодо розслідування причин катастрофи.