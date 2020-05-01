МОЗ України підтвердило плани послаблення карантинних обмежень з 11 травня

В Україні підтвердили плани послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов. "11 травня ми будемо робити пом'якшення, бо на сьогоднішній день це дозволяє ситуація. Пом'якшення, які ми будемо робити, будуть ґрунтуватися на тих даних, які в нас є. І ми будемо впевнені, що наші дії не погіршать ситуацію", - сказав Степанов.

Заплановане пом'якшення карантину має відбутися на фоні відсутності зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 протягом останних тижнів. Водночас очільник МОЗ закликав громадян на травневі свята зберігати карантинний режим.

В МОЗ також закликали регіональних керівників утриматися від передчасного послаблення карантину. Степанов розкритикував рішення місцевої влади Черкас значно послабити карантин у місті вже з 1 травня.

Це може звести нанівець всю ту роботу, яка була зроблена за півтора місяця

"Влада Черкас фактично вирішила повністю скасувати будь-які карантинні обмеження, які були введені урядом країни для боротьби із коронавірусною хворобою. Те, що відбулося в Черкасах (я маю на увазі рішення міської влади відкрити бгато магазинів і торговельних центрів, терас в закладах харчування) може звести нанівець всю ту роботу, яка була зроблена за півтора місяця", - заявив Максим Степанов.

"Всі наші карантинні заходи дали можливість уникнути пікової захворюваності на коронавірус в Україні. Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину. Але ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення карантинних заходів вже з 11 травня. Всі наші дії ґрунтуються на думці фахівців епідеміологів і вірусологів, які знають, як себе поводити в ситуації, яка нині є в Україні". - додав міністр.

Водночас на передчасне послаблення карантину жорстко відреагували у поліції.

Розкритикував рішення місцевої влади і очільник МВС Арсен Аваков.

Черкаси стали першим великим містом, яке вирішило послабити карантин всупереч рішенням уряду. Напередодні міська рада ухвалила рішення дозволити роботу закладів торгівлі за умови дотримання санітарних норм.

"Ми розуміємо, що через карантинні обмеження чи не найбільше страждає дрібний бізнес. Через карантин вони зазнають великих збитків. Питання відновлення роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг у Черкас ми розглядали ще й на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і прийшли до висновку – пом’якшити карантинні обмеження для частини підприємців",- цитує заступника міського голови Ігора Волошина сайт міськради Черкас.

Раніше в декількох обласних центрах підприємці та фермери організовували протести із вимогами відкрити продуктові ринки та заклади роздрібної торгівлі.

Дивіться також: Як бізнес українських автомеханіків виживає у США в умовах карантину. Відео