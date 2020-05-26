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В Україні послаблюють карантинні обмеження

В Україні на фоні зменшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус продовжують послаблювати карантинні обмеження. За даними МОЗ, вкотре кількість людей, які вилікувалися, перевищує кількість нових випадків захворювання.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про наявність умов для переходу з 1 червня до чергового етапу пом'якшення карантину. Зокрема, з початку наступного місяця можуть відкритися басейни, спортивні зали, запрацює залізничний транспорт та відновляться міжобласні автоперевезення.

У Федерації футболу України заявили про поновлення спортивних змагань з цього виду спорту.

У КМДА оприлюднили дати проведення зовнішнього незалежного тестування для школярів та повідомли про черговий етап відновлення руху наземного громадського транспорту.

Напередодні урядовці повідомили, що ситуація із готовністю до послаблення карантину відрізняється в різних регіонах країни. В декількох областях сходу та заходу України показники ще не досягли встановлених Кабміном індикаторів.

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Фільм українки переміг у номінації найкращий режисерський дебют у Лос-Анджелесі. Відео

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