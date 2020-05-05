В Україні заявили про перегляд медреформи. Про це повідомили на спільному брифінгу Міністр охорони здоров'я Максим Степанов та голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

процес, який стартував 1 квітня, важко назвати справжньою медреформою

"Той процес, який стартував 1 квітня, важко назвати справжньою медреформою. Насправді він не передбачає нічого доброго ані для медиків, ані для пацієнтів. Ніхто з адептів цих нововведень не усвідомлює тих катастрофічних наслідків, які відчують на собі українці", - заявив міністр.

"Якщо ситуацію залишити напризволяще, то поодинокі відеозвернення про звільнення лікарів та страйки медиків стануть щоденними масовими явищами. Ми не допустимо цієї несправедливості. Це не означає, що ми збираємося згортати реформу. Навпаки. Її треба реалізувати. Але суттєво змінивши, врахувавши українські реалії та виправивши допущені помилки", - додав Степанов.

Очільник МОЗ заявив, що запропоновані урядом зміни передбачають повернення медичним закладам фінансування не менше, ніж у 2019 році та обіцяє зберегти Національну службу здоров'я України головним закупівельником медичних послуг. У відомстві хочуть розширити перелік послуг, які покриватимуться державною програмою медичних гарантій, водночас збільшивши для клінік тарифи за надані населенню послуги.

Ініціатором перегляду медичної реформи став президент Володимир Зеленський. Напередодні у спеціальному відеозверненні він заявив про значні недоліки у тому, як проводилася трансформація медичної галузі країни і запропонував "виправити помилки". До недоліків президент зарахував новий механізм фінансування, так званий принцип "гроші ходять за пацієнтом". Мовляв, через його дію може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні.

"Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. Не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше – це буде називатися не реформа, а диверсія", - заявив Зеленський.

Водночас, деякі експерти назвали запропоновані зміни зупинкою медреформи. "Завтра Кабмін вб'є медичну реформу", - заявила народний депутат Олександра Устинова. Саме, до це, на її думку, означає повернення до старого методу фінансування медицини.

Красномовно про запропонований перегляд медичної реформи висловилася із екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун.