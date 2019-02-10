В українському МОЗі закликають пацієнтів вимагати в лікарнях медикаменти, закуплені за державний кошт

Реформа державних медичних закупівель дала змогу знизити ціни на ліки на 40%, стверджують у Міністерстві охорони здоров'я України.

Про ліки, які держава купує дешевше, а також про те, чому це подобається не всім, наші київські кореспонденти розмовляли із Ольгою Стефанишиною, заступницею міністра охорони здоров’я.

“От наприклад є такі препарати як Іматиніб. Це препарат від раку крові, який пожиттєво приймають пацієнти. Після впровадження реформи його вдалося закупити в 67 разів дешевше", - каже заступниця міністра охорони здоров’я.

Той самий виробник, та ж торгова марка. А ціна нижча в рази. У Міністерстві охорони здоров’я наводять приклади ліків, які держава сьогодні закуповує дешевше, ніж колись. Доцетаксел для онкологічних хворих коштував 88 доларів, зараз 15. Вакцина Імовакс здешевшала у 8 разів. Серцеві стенти впали в ціні утричі.

Ольга Стефанишина відповідає у МОЗі за закупівлі медикаментів. Пояснює: все, що придбано державою за бюджетний кошт, пацієнт отримує даром. Більше купили – більше людей пролікували безоплатно.

Взяти ті ж кардіостенти. Ціна утричі менша, купили втричі більше, і тепер пацієнтів з інфарктом рятують з допомогою стентування серця – дорогої технології, раніше доступної небагатьом.

Завдяки чому впала ціна? Завдяки тому, що державних закупівлях більше немає корупції, каже Стефанишина.

"Якщо раніше Міністерство охорони здоров’я було «міністерством закупівель» і лише заради закупівель, власне, тут сиділи люди, то сьогодні завдяки тому, що оця корупційна маржа зникла, ціни на ліки стали нижчими", - каже Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

За її словами, "годівниця" довгі роки працювала за звичною схемою: закупівлі проводить МОЗ, конкуренції на торгах - нуль, допускають лише "свої" компанії, заробляють посередники.

"Раніше тендери міністерства розігрувалися між трьома людьми, вони володіли всіма компаніями, які виходили на тендер, і між собою домовлялися про ціни. Тобто зовні майже ніхто не заходив. І це були дистриб’ютори, це була така корупційна ланка між міністерством і виробником", - каже Стефанишина.

Ситуація змінилась, відколи 4 роки тому від закупівель відсторонили міністерство і доручили їх проведення міжнародним організаціям. Учасників торгів побільшало, конкуренція зросла. Зник і посередник: більшість ліків Україна купує сьогодні напряму у виробника.

"Це величезні кошти, до 40% коштів, це мільярди гривень, які просто готівкою витягалися з державних закупівель раніше. Тому звісно що зараз корупціонери дуже сумують за цією готівкою. Вони дійсно чинять дуже багато інформаційних атак на міжнародні закупівлі. І ми спостерігаємо фейки, які розповсюджуються проти міжнародних закупівель, саме для того щоб повернути ці старі схеми", - каже Стефанишина.

Стара система опирається ще й в інший спосіб. Коли ліки для онкохворих чи кардіостенти, куплені за державний кошт, у лікарні є, але пацієнтові про це не кажуть і змушують платити. Нещодавно МОЗ зобов’язав лікарні вивішувати списки наявних там безоплатних ліків. 100% життєво важливих медикаментів держава поки що не в змозі безоплатно забезпечити. Але ж їх стало набагато більше, – наголошують у МОЗі, і пацієнт повинен вимагати ці ліки, закуплені за податки українців.

"Наша спільна задача зараз зробити так, щоб усе те добро, яке ми робимо на національному рівні, щоб воно в лікарнях відбувалося. Ми купуємо більше ліків, але пацієнти ж їх мають отримувати, вони до кожного пацієнта мають дійти. І пацієнти це також мають розуміти. Що ліки є, їх треба вимагати і вимагати прозорості від лікарень", - каже Ольга Стефанишина.

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