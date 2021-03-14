Байдена закликають поділитись надлишком вакцин з іншими країнами: Білий дім не відкидає такої можливості

Міжнародні організації та деякі американські чиновники закликають Сполучені Штати поділитись вакцинами проти коронавірусу з іншими країнами, які не мають достатньої кількості доз. Дискусії виникли після повідомлень про те, що в США незабаром може виникнути надлишок вакцин. Джо Байден пообіцяв розглянути таку можливість після завершення кампанії вакцинації в США.

Наразі Сполучені Штати замовили достатню кількість доз для того, щоб вакцинувати кожну дорослу людину в країні тричі - і ці запаси, ймовірно, збільшаться. Цього тижня Джо Байден розпорядився закупити додаткових 100 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson.

Крім цього, зараз на складах у США лежать десятки мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яка наразі проходить фінальні стадії клінічних випробувань в країні, тож її поки не дозволяють використовувати.

В Білому домі заявляють, що додаткові дози різних вакцин потрібні для перестрахування у випадку проблем із виробництвом, допоможуть у щепленні дітей, або ж можуть бути використані в боротьбі з агресивнішими штамами вірусу.

В UNICEF, що працює з програмою COVAX над поставкою вакцин проти коронавірусу, заявили, що країни, які зробили щеплення найвразливішим групам населення та медикам, мають поділитись вакцинами з рештою світу.

За повідомленнями The New York Times, між американськими чиновниками охорони здоров’я та адміністрацією Байдена зараз ведуться розмови про те, що робити з вакциною AstraZeneca. Чиновники закликають в найближчі тижні поділитись нею з тими країнами, де вона вже пройшла сертифікацію, але які не мають достатньої кількості доз. Розробники AstraZeneca також закликали Сполучені Штати серйозно розглянути таку можливість.

В адміністрації Джо Байдена поки відмовляються від такої ідеї. “Ми отримали запити з багатьох країн світу, які звернулись по дози з США, але поки уряд не надав їх нікому”, - повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Водночас Джо Байден пообіцяв поділитись вакцинами після завершення кампанії з вакцинації в США, якщо виявиться, що в країні буде надлишок доз.

Ми впевнимось, що спочатку подбали про американців, але потім спробуємо допомогти решті світу.

“Вірус не зупиниш огорожею, незалежно від того, якою високою буде ця огорожа чи стіна. Ми не будемо повністю в безпеці, поки світ не буде в безпеці. Ми впевнимось, що спочатку подбали про американців, але потім спробуємо допомогти решті світу”, - заявив Джо Байден.

Раніше президент США заявив, що країна наближається до відновлення «нормального життя», і пообіцяв зробити все можливе, щоб до 1 травня кожен американець отримав право на вакцинацію.

Крім цього, Сполучені Штати, Австралія, Індія та Японія погодилися поставити до мільярда доз вакцини до Азії до кінця 2022 року.

Перед цим Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав подолання пандемії COVID-19 першим пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів - адже якою б успішною не була кампанія вакцинації в США, допоки вірус поширюється та мутує в інших країнах, він може повернутись до Америки.

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