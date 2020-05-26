Це нові типи вакцин: Американські вчені-вірусологи про результати випробувань вакцин проти коронавірусу

Відразу кілька компаній заявили про перші позитивні результати у тестуванні вакцини проти нового коронавірусу. Серед них - американська «Модерна» у партнерстві із Національним інститутом здоров’я США, Оксфордський університет, який працює із фармацевтичною компанією AstraZeneca, китайська CanSino Biologics.

Але чи це означає, що нова вакцина, чи вакцини, будуть доступні вже незабаром, як вони працюють і чи будуть потенційні вакцини захищати від різних мутацій вірусу? Про це "Голос Америки" запитав американських вчених-вірусологів.

Лабораторія Брендона Декоські у Канзаському університеті вивчає імунну відповідь людини на вакцини та віруси. Розроблені ними підходи дозволяють пришвидшити розробку вакцин та ліків. Професор говорить, у розробці вакцин проти нового коронавірусу використовують як традиційні принципи, так й зовсім нові.

Вакцини на основі РНК вірусу - інші, тому що це організм людини продукує білок, який зазвичай робить вірус.

Зокрема це робить компанія «Модерна», яка раніше повідомила, що в учасників тестування її вакцини (mRNA-1273) організм почав виробляти антитіла до цього вірусу на такому ж або вищому рівні, ніж в людей, які одужали від COVID-19.

«Один із трьох типів звичайних вакцин використовує ослаблений штам вірусу, як у випадку вакцин проти жовтої лихоманки чи проти деяких типів грипу, і вони вже містять білок вірусу. Вакцини на основі РНК вірусу - інші, тому що це організм людини продукує білок, який зазвичай робить вірус. І вже потім стається імунна відповідь», - говорить Декоські.

Новий, відмінний принцип використовує й група дослідників Інституту Дженнера Оксфордського університету, які раніше повідомили про обнадійливі результати та перехід до широкомасштабного тестування своєї вакцини.

«Вони використовують аденовірус, один із вірусів, який, інколи, викликає симптоми застуди, і підсаджують туди білок із коронавірусу SARS-COV-2. Модифікують вірус таким чином, що він не викликав хворобу, але мав протеїн від SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19. Тобто вони використовують зовсім інший вірус, але з компонентом, який спричиняє імунну відповідь . І найважливіше, що це, сподіваюся, безпечно», - пояснює колишній виконувач обов’язків головного лікаря США, декан Факультету охорони здоров’я Мерилендського Університету Борис Лушняк.

Обидва вірусологи кажуть, на щастя, мутації вірусу не є настільки значними, як побоювалися раніше, і ті вакцини, які розробляються, мають бути дієвими як проти тих мутацій, що існують сьогодні так, так й проти майбутніх мутацій нового коронавірусу.

«Цей вірус мутує, але, не настільки, як, наприклад, грип. Сподіваємось, вакцина проти SARS-CoV-2 буде ефективною щонайменше кілька сезонів, перш ніж її потрібно буде змінити», - говорить Декоські.

У той же час, попереджають вчені, до заяв компаній про успіхи тестування треба ставитися обережно. Навіть лідери у розробці вакцини наразі завершили лише першу фазу тестування – на безпеку вакцини.

«Ми зможемо зробити висновки, коли отримуємо дані тестування у фазах 2 і 3, коли тестується ефективність. Наскільки вона захищає? Чи послаблює захворювання чи повністю захищає від зараження?» - каже Декоські.

Навіть дієва вакцина, пояснює він, може мати різний ступінь ефективності.

«Якщо є вакцина, яка може повністю придушити інфекцію, вона буде ефективнішою для досягнення імунітету серед населення ніж вакцина, яка може зменшити симптоми, але не блокувати інфекцію».

Сама по собі імунна відповідь організму на вакцину, пояснює Лушняк, ще не означає, що вакцина є дієвою.

«Одна річ сказати, що це викликає імунну відповідь, - і це те, що ми бачимо із початковими результатами вакцин від «Модерни» і Оксфорду, - що наш організм реагує і виробляє антитіла, які борються з цим вірусом. Чого ми не знаємо - і це буде частиною наступних досліджень - що це насправді означає? Лише тому, що організм виробляє антитіла, чи це справді захищає від COVID-19?»

Було б ідеально, якби ми мали кілька вакцин від різних виробників та інвесторів.

Директор Інституту Дженнера Оксфордського Університету Адам Гілл заявляє, цитує його слова британська преса, що вони сьогодні мають лише 50%-вий шанс на успіх їхньої вакцини через зниження рівня інфекцій у Великобританії, через що їм тепер важко виміряти її ефективність. Але при цьому компанія-виробник AstraZeneca повідомляє про досягнення домовленості із Міністерством охорони здоров’я США про інвестування понад мільярда доларів у розробку та виробництво вакцини Оксфордського університету та про співпрацю з міжнародними організаціями та урядами для її розповсюдження.

Борис Лушняк пояснює, що це ризик, але уникнути його за цих обставин важко.

«Спочатку треба розробити вакцину чи кілька вакцин. Наступна проблема, як пришвидшити виробництво? Треба або переоснащувати існуючі заводи, або будувати нові, щоб виробляти достатню кількість вакцин для поширення у світі. Було б ідеально, якби ми мали кілька вакцин від різних виробників та інвесторів. І тут є величезні ризики, адже це препарат, який може не спрацювати».

Наразі розробляються десятки вакцин навколо світу. Але лише близько десяти знаходяться на стадії клінічних тестувань.

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