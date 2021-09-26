У Нью-Йорку невакцинованих медиків можуть замінити військові та приїжджі медпрацівники

У Нью-Йорку тисячі невакцинованих медпрацівників можуть бути звільнені.

Губернаторка Нью-Йорка Кейті Гокул розглядає можливість залучення Національної гвардії і медиків з інших штатів, щоб заповнити кадровий дефіцит в лікарнях, якщо не всім медикам вдасться до понеділка пройти обов'язкове щеплення від Ковід-19.

У заяві губернаторки йдеться, що її план передбачає оголошення надзвичайного стану у штаті, це дозволить збільшити надходження медпрацівників з інших штатів, країн або тих, хто пішов на пенсію.

Кейті Хокул також заявила, що штат вивчає можливість залучення військових Національної гвардії, які мають медичну підготовку, для укомплектування лікарень та інших медичних закладів.

За даними офісу губернаторки, у штаті Нью-Йорк невакцинованими лишаються близько 70 тисяч працівників, це практично 16% з усіх 450 тисяч співробітників медичних закладів штату.

Губернаторка оголосила план медичного забезпечення штату в час більш ширшого конфлікту між лідерами американських штатів і федеральним урядом. Адміністрація президента США виступає за обов'язкову вакцинацію від Ковід-19 медиків, держслужбовців та працівників великих компаній. Втім деякі представники місцевих влад - проти обов'язкового щеплення.

“Ми продовжуємо боротьбу проти Ковід-19, щоб захистити наших близьких, - сказала губернаторка Нью-Йорка Гокул під час презентації свого плану. - Я вдячна усім медпрацівникам, які зробили щеплення, і закликаю всіх медиків, які ще не вакциновані, зробити це зараз, щоб вони могли продовжувати надавати медичну допомогу”.

Медики, звільнені за відмову від вакцинації, не зможуть отримати страховку по безробіттю, - заявили в офісі губернаторки. За виключенням тих, хто матиме схвалену лікарем довідку, що вакцина протипоказана.

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