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"Вагнерівці" зазнають величезних втрат у районі Бахмута - генерал Міллі
Найманці приватної військової команії "Вагнер" зазнають величезних втрат у районі Бахмута. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 рік у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США у середу, 29 березня.
Про "вагнерівців" під час слухань на Капітолійському пагорбі поцікавився член Палати представників від Демократичної партії Рубен Галлего. Він запитав у Міллі, чи може генерал поділитися своїм баченням відносин між групою "Вагнер" та регулярними російськими військами на оперативному рівні, та чи змінилася присутність "вагнерівців" в Африці внаслідок війни в Україні.
Міллі відповів, що група "Вагнер" зараз веде бойові дії, в першу чергу, в районі Бахмута. "Там, імовірно, 6 тис. або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тис. новобранців, багато з яких вийшли із в'язниць, і вони зазнають величезних втрат у районі Бахмута. Українці завдали цим хлопцям багато смертей і руйнувань", - сказав Міллі.
Він додав, що, крім Бахмута, бойовики групи "Вагнер" присутні в багатьох інших місцях, особливо в Західній Африці, де вони "фактично захопили країну."
Міллі назвав "вагнерівців" дуже агресивною групою і зауважив, що найманці є дуже оснащеними та багатими. "Її очолює дуже безжалісний хлопець Пригожин. Він нібито бізнесмен, але за ним стоїть неймовірне кримінальне минуле. Тому це небезпечна група. Вони досить великі. Вони досить потужні, і їм вдалося досягти принаймні частини Європи та Африки, і, можливо, деяких частин Близького Сходу," - зазначив генерал.
Як раніше писав Голос Америки, російський наступ під Бахмутом в основному вдалося зупинити. Ситуацію для Росії, імовірно, погіршили тертя між російським Міністерством оборони та групою "Вагнер. За даними британської розвідки, Росія, найімовірніше, перекинула свої ударні сили в район Авдіївки, що на південь від Бахмута, і на північ – в напрямку Кремінної та Сватового, але і там, на думку британських дослідників, Росія також переходить до оборони і може щонайбільше сподіватися стабілізувати фронт.
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