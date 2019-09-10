Про небезпеку вейпінгу попередила Американська медична асоціація

Американська медична асоціація (AMA) закликала припинити використання електронних сигарет.

У заяві AMА, зокрема, йдеться: «Поширення у країні легеневих захворювань, пов'язаних з електронними сигаретами, зміцнює наше переконання, що використання електронних сигарет і вейпінг набули характеру епідемії».

Використання електронних сигарет і вейпінг набули характеру епідемії



AMA - одна з найбільш відомих і впливових організацій лікарів e США. Вона попередила, що вейпери, які відчувають проблеми з диханням, болі в грудях або сильний кашель, повинні негайно звернутися за медичною допомогою.

Водночас Адміністрація контролю за продуктами харчування і медикаментами (FDA) направила найбільшому виробнику електронних сигарет - компанії JUUL - попередження, звинувативши JUUL в порушенні закону: поширенні необґрунтованих заяв про безпеку її продукції.

Вейпінг вважається причиною 450 виявлених останнім часом випадків пульмонологічних розладів в США, результатом яких стали п'ять летальних випадків.

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