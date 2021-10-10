У Нью-Йорку понад 70% медиків, що працюють на дому пацієнтів, повністю вакцинувались від COVID-19

Рівень вакцинованих медпрацівників у штаті Нью-Йорк, що працюють на дому пацієнта, є значно вищим, ніж очікувалось - про це свідчать результати опитування, які оприлюднило видання The New York Times.

За даними опитування, 86% медиків, які працюють на дому пацієнта у штаті Нью-Йорк, отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, 71% - повністю вакциновані.

Лідери медичної індустрії штату очікували, що до крайнього терміну обов'язкової вакцинації у штаті першу дозу щеплення від коронавірусу отримають принаймні 70% медпрацівників штату, які працюють на дому.

В опитуванні також йдеться, що понад 90% працівників лікарень та будинків по догляду за літніми людьми встигли вакцинуватись щонайменше однією дозою.

Минулого четверга, 7 жовтня, закінчився крайній термін, визначений місцевою владою, коли медпрацівники Нью-Йорка мали обов'язково зробити щеплення першою дозою вакцини.

У суботу видання The New York Times оприлюднило результати опитування Департаменту охорони здоров’я штату щодо вакцинації медпрацівників.

Серед іншого, у ньому йдеться, що принаймні 34 000 медпрацівників, що працюють на дому, пропустили крайній термін обов'язкової вакцинації від Ковід-19.

Обов'язкове щеплення стосується людей, які працюють у 1500 агенціях, що мають ліцензію на забезпечення медичного обслуговування на дому у штаті Нью-Йорк.

Особи, які не вакцинувались до визначеного місцевою владою крайнього терміну без поважної причини, не мають права вийти на роботу.

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