США змінюють умови в'їзду до країни з 8 листопада

З 8-го листопада іноземці, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів повинні будуть надати посвідку вакцинації проти COVID-19. Про це повідомив заступник речника Білого дому Кевін Муноз.

"Нова політика щодо подорожей містить вимогу вакцинації для в'їзду іноземців до Сполучених Штатів, починаючи з 8 листопада, - написав Муноз у Twitter. - Це оголошення та дата стосуються як міжнародних перевезень літаками, так і подорожей через наземний кордон. Ця стратегія керується міркуваннями захисту громадського здоров'я і є жорсткою та послідовною".

США дозволять в'їзд до країни іноземців, щеплених вакцинами від COVID-19, схваленими американськими регуляторами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повідомляли раніше Центри США з контролю захворювань (CDC).

Нині в'їзд в США заборонений більшості громадян інших країн, які протягом попередніх 14 днів перебували в Великобританії, 26 країнах Шенгенської зони, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії.

Крім того, в більшості випадків заборонено прибуття до країни через сухопутні кордони з Мексикою і Канадою.

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