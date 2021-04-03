Навіщо потрібно вакцинуватись від COVID-19 тим, хто вже перехворів, і чи безпечні вакцини з Індії та Китаю?

Через понад місяць після початку вакцинації від коронавірусу в Україні, за повідомленнями місцевих ЗМІ, частина медиків продовжує відмовлятись від щеплення. Серед головних застережень – недовіра до індійського виробника, української влади у питанні зберігання препарату, а також страх перед можливими побічними реакціями.

Раніше повідомлялось, що 62% українських медиків не збираються вакцинуватися від COVID-19. Натомість у США третина працівників медичних установ скептично ставляться до вакцини.

Вакцини взагалі можуть давати побічні ефекти у вигляді головного болю, лихоманки. Приблизно таке я й мала після щеплення.

«Голос Америки» поспілкувався з лікарями та експертами в Україні та Америці. Вони вважають страхи перед затвердженими вакцинами безпідставними і нагадують колегам: вакцинація – обов’язок медиків перед їхніми пацієнтами.

Педіатр Євгенія Бухаріна, яка працює у найбільшій в Україні приватній мережі клінік, отримала свою першу дозу вакцини Covishield у середині березня й зараз чекає на другу дозу.

"Я приблизно три місяці тому перехворіла на COVID, і тим не менш я вирішила, що потрібно вже робити, тому що, як я розумію, мінімальний імунітет, що триває якраз три місяці, - каже Бухаріна. - Вакцини взагалі можуть давати побічні ефекти у вигляді головного болю, лихоманки. Приблизно таке я й мала після щеплення. Приблизно 10% мали якісь побічні ефекти, що і це статистично очікувана цифра, на мій погляд усе добре".

Лікарка радить щеплюватись і своїм пацієнтам – вакциною, яка для них доступна: "Наприклад, у мене є пацієнти, які живуть у Китаї, і я їм кажу: так, робіть будь-якою вакциною, яка є у наявності".

Такі ж рекомендації озвучує й сімейна лікарка Наталія Кухар, що живе й працює у штаті Айова, яка отримала щеплення Pfizer у грудні-січні.

"Якби у нас не було Pfizer чи Moderna, але AstraZeneca, Covishield, я би так само вакцинувалась ними, - каже Кухар. - У нас дуже багато вихідців з Індії, лікарів, у яких лишились там сім’я, батьки… і вони сказали: так, безперечно, коли вона буде у клініках, будуть вакцинувати".

Якби у нас не було Pfizer чи Moderna, то AstraZeneca, Covishield, я би так само вакцинувалась ними

Після другого щеплення лікарка теж мала високу температуру, але попри знання про можливі побічні ефекти, на відміну від України, американські лікарі радо імунізуються: "Не знаю жодного лікаря, який відмовився. З усіх моїх колег-лікарів жоден не відмовився, всі лікарі були дуже щасливі отримати цю вакцину, тому що всі розуміють, наскільки це важливо, тому що ми тим самим захищаємо свої сім’ї та пацієнтів".

Прототип AstraZeneca індійського виробництва, як і китайський препарат Sinovac – ефективні й так само безпечні, як і Pfizer та Moderna, переконує старша науковиця дослідницького інституту Юлія Петрова, яка брала участь у розробці однієї з американських вакцин, якою також щепилась сама.

"Коли хтось виходить на ринок, ні ВООЗ, ні FDA у цій країні ніколи не дозволить нічого випустити для широкого вжитку, якщо не пройшло абсолютно певних чітких стадій дослідження. Ніколи нічого, що може становити загрозу, не попаде на ринок".

З усіх моїх колег-лікарів жодного не відмовилось, всі лікарі були дуже щасливі отримати цю вакцину

Також Петрова пояснює, що від вакцини не потрібно завищувати свої очікування, адже навіть вакцина проти БЦЖ має офіційну ефективність від 0% до 85% відсотків, тому що бактерія може еволюціонувати, й антитіла, що виробляються імунітетом, можуть її "не побачити". "Я бачу, що дуже багато людей в Україні: лікарі, вчені, освічені, говорять, що це мало, цього не достатньо, що має бути 95% ефективності, як у Pfizer. Ні, не повинно! Навіть 65% ефективності – дуже гарний процент, це означає, що зі 100 вакцинованих 35 захворіють, 65 будуть захищені повністю. Там 100% захист від важкого перебігу хвороби, оце треба пам’ятати. Краще захворіти легко, три дні носом посьорбати, - і все, на цьому вся хвороба, ніж усі ці страшні випадки".

Європейське агентство з ліків заявляє, що «переваги перевищують ризики» вакцини AstraZeneca. Такий коментар було видано у відповідь на занепокоєння деяких європейськиї країн щодо можливого зв’язку вакцини AstraZeneca із випадками згущення крові.

Єдина вакцина, що викликає недовіру, каже Юлія, - це російський Sputnik V, зокрема, тому, що клінічні випробування там проводили переважно на молодих здорових людях, й бракує даних про ефект для старших чи людей із хронічними хворобами. При цьому Юлія підтверджує, що усіма іншими вакцинами щепитись повинні навіть люди, що перехворіли на коронавірус.

100% захист від важкого перебігу хвороби, оце треба пам’ятати

"Люди, які перехворіли легко або безсимптомно – у них практично немає нейтралізуючих антитіл. У них є якісь анититіла, але ці антитіла не будуть їх захищати при повторній інфекції. Вони навіть можуть захворіти іще важче", - пояснює Петрова.

При цьому, COVID-19 мутує так само, як й чимало інших вірусів: "Кожен з нас, коли є носієм вірусу, є фабрикою із виробництва нових штамів. І якісь із них будуть дуже вдалі, тобто для вірусу, не для нас, вони будуть більш вірулентні, тобто легше передаватись між людьми, більш небезпечні по наслідках. Тобто вакцинуватись треба хоча б для того, щоб не давати вірусу оцю базу. Лише таким чином ми можемо зупинити пандемію".

Люди, які перехворіли легко або безсимптомно... можуть захворіти іще важче

Не антитіла після перенесеної хвороби, а саме щеплення ДНК та РНК вакцинами завдяки їхній складній технології може найкраще захистити від мутованих штамів коронавірусу, пояснює Петрова. Лікарі погоджуються, й нагадують колегам про їхню особливу роль у час пандемії.

"Це, в першу чергу, відповідальність перед своїми пацієнтами і перед суспільством. Якщо ми хочемо перемогти цю пандемію, ми маємо виробити колективний імунітет. Або ти вакцинуєшся і захищаєш себе, або ти хворієш на COVID і граєш з ним в рулетку", - каже Кухар.

Або ти вакцинуєшся і захищаєш себе, або ти хворієш на COVID і граєш з ним в рулетку

А Бухаріна додає: "Ми на передовій, на першій лінії контакту з інфекційними хворобами. Як на мене, подумати про свою родину – це найважливіше. І коли кожен подумає про свою родину, можливо, ми взагалі змінимо свій світогляд і погляд на вакцинацію".

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