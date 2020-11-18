У Pfizer заявляють, що їх вакцина від коронавірусу ефективна на 95%

Фармацевтична компанія Pfizer заявила у середу, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 95 відсотків і не викликає серйозних побічних ефектів.

Pfizer представила оновлені результати після підсумкового аналізу 3-й фази клінічних випробувань, який також показав, що вакцина захищає літніх людей, найбільш схильних до ризику смерті від COVID-19.

За кілька днів американський фармацевтичний гігант планує подати офіційну заявку на реєстрацію вакцини в США.

Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech планують виробити до 50 мільйонів доз по всьому світу цього року

За даними Університету Джонса Гопкінса у США, станом на 18-те листопада у країні налічується понад 248 тисяч смертей пов'язаних із коронавірусом

Pfizer поки не опублікувала докладну інформацію про випробування, а отримані результати не були вивчені незалежними експертами.

Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech планують виробити до 50 мільйонів доз по всьому світу цього року і до 1,3 мільярдів у 2021 році.

Pfizer також представить результати випробувань іншим регулюючим органам по всьому світу.

Раніше цього тижня біотехнологічна компанія Moderna заявила, що ефективність її експериментальної вакцини становить 94,5 відсотка.

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