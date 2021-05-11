Як Вашингтон виходить із карантину

Столиця США згортає карантинні обмеження, які діяли у зв'язку із пандемією. На тлі зниження захворюваності на COVID-19 міська влада Вашингтона оголосила графік відкриття закладів, за яким скасують усі обмеження на заповнюваність приміщень до початку липня. Мерка Мюрієл Баузер оприлюднила відповідний двоетапний план.

При цьому вимога носити маски залишиться в силі.

Більшість обмежень на проведення заходів в приміщеннях буде знято 21 травня для ресторанів, спортивних залів, шкіл, офісів і релігійних будівель.

А от для барів, нічних клубів і розважальних закладів обмеження на заповнюваність будуть зняті до 11 червня.

Баузер заявила, що вона, ймовірно, схвалить прохання компанії Monumental Sports, яка володіє хокейною командою Capitals і баскетбольною командою Wizards, про негайне збільшення, як виняток, заповнюваності приміщень з 10 до 25% для можливих матчів плей-офф.

Capitals вже забезпечили собі місце в плей-офф в НХЛ, а Wizards беруть участь в турнірі плей-ін Східної конференції НБА, за підсумками якого визначиться останній учасник плей-офф.

Уряд округу Колумбія також поетапно повертатиме до офісів своїх співробітників, які працюють віддалено. Баузер сказала, що до 12 липня всі держслужбовці округу Колумбія будуть принаймні частково працювати в офісах.

За офіційними даними, майже чверть жителів округу Колумбія пройшли повну вакцинацію.

Мерка оголосила, що польовий госпіталь, розгорнутий у вашингтонському конгрес-центрі в минулому році на випадок переповнення лікарень, буде демонтований. "Я рада, що він нам так і не знадобився", - сказала Баузер.

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