Шоковані варварським вбивством журналістки Марінової - CPJ

Поліція Болгарії в неділю підтвердила, що Вікторію Марінову, телеведучу та адміністративного директора місцевого каналу TVN було вбито після того, як її, можливо, зґвалтували і душили, повідомляють ЗМІ.

Болгарський Інтернет-сайт Terminal 3 наголошує, що в своєму останньому репортажі журналістки Марінова провела інтерв'ю з румунським журналістом-розслідувачем Атилою Біро з проекту Rіse та його болгарським колегою Дімітаром Стояновим з Bivol.

Темою інтерв'ю стали нещодавні арешти двох журналістів поліцією біля міста Радоміра, що на південь від Софії, в той час, як вони проводили розслідування знищення документів, які, за повідомленнями, пов'язували інфраструктурну компанію GP Group з маніпулюванням тендерів в ЄС.

Не відомо, чи пов'язане вбивство з професійною роботою Марінової, повідомляє Balkan Insight. Голова прокуратури міста Рус Георгі Георієв та заступник директора місцевої поліції Іліян Енчев повідомили пресі, що "всі версії" вбивства розглядаються.

В своїй заяві, Комітет захисту журналістів (CPJ) засудив вбивство.

"CPJ шокований варварським вбивством журналістки Вікторії Марінової, - заявив представник CPJ в ЄС Том Гібсон. – Правоохоронні органи Болгарії мають докласти всіх зусиль і приділити всі ресурси проведенню всебічного розслідування і притягненню відповідальних до правосуддя".

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович нагадала, що вбивство відбулось в той самий день, що і вбивство російської журналістки Анни Політковської.

"Спустошлива та шокуюча новина! В 12-ті роковини з дня вбивства Анни Політковської, ще одну журналістку було брутально вбито. Брутальне вбивство телеведучої шокувало Болгарію", - написала посадовець у Twitter.

Марінова стала третім журналістом вбитим в Європі за один рік, йдеться в заяві міжнародної журналістської організації "Проект з викриття організованої злочинності та корупції" (OCCRP). Організація назвала цей день "чорним днем журналістики".

"Дванадцять років сьогодні, Анну Політковську з "нової газети" було вбито в Росії. Це – чорний день для журналістики, адже ми чуємо, що журналістку Вікторії Марінової було брутально вбито в Болгарії напередодні – третій журналіст вбитий у Європі за один рік".

Цього року в Європі також загинули Бафна Каруана Галіція з Мальти та Ян Куцяк з Словаччини, повідомляє Balkan Insight.

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