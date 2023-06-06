"Одна з найбільших дамб, зруйнованих в історії воєн" - вчений-гідролог США про наслідки підриву Каховської ГЕС

Руйнування Каховської дамби - одне з найбільших руйнувань водної інфраструктури за всю світову історію воєн, і є справжньою катастрофою, каже відомий американський вчений-гідролог Пітер Глейк.

Він разом з іншими світовими вченими у спільному дослідженні, опублікованому в березні цього року, попереджав про ризики, які становить війна Росії в Україні для водних ресурсів та водної інфраструктури.

Зокрема, вчені застерігали, що раптова втрата води в Каховському водосховищі може загрожувати охолодженню ЗАЕС і призвести до сценарію, схожого на аварію на японській атомній електростанції в Фукусімі, коли цунамі пошкодило лінії електропостачання, що викликало перегрів трьох із чотирьох реакторів на станції. Це призвело до одного з наймасштабніших ядерних інцидентів в історії. Також, застерігали тоді вчені, Каховське водосховище є джерелом води для однієї з найбільших іригаційних систем в Україні та Європі.

Сьогодні МАГАТЕ заявило, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС і не виявила безпосереднього ризику для безпеки станції немає.

Теперішній підрив ГЕС призведе до надзвичайних гуманітарних та екологічних наслідків, каже Пітер Глейк в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.

"Це катастрофа масштабу небаченого в останні роки, - каже Глейк. - Гуманітарні та екологічні наслідки цього руйнування величезні. Я переконаний, що політичне значення також буде надзвичайним".

"Це величезна дамба, одна з найбільших в Європі. Це одна з найбільших дамб у світі. Вона тримала 18 кубічних кілометрів води, майже в чотири рази більше найбільшого водосховища в Каліфорнії. А наші водосховища в Каліфорнії дуже великі", - каже дослідник.

Екологічні наслідки надзвичайні. Руйнування екосистем, зараження води. Вже є повідомлення про те, що надзвичайні обсяги мастил та інших хімікатів змиває потоком у річку

Найбільш нагальний ризик становить гігантський обсяг води, який вивільнився, каже Глейк.

"Громади вниз по течії річки будуть затоплені, їх вже затоплює. Екологічні наслідки надзвичайні. Руйнування екосистем, зараження води. Вже є повідомлення про те, що надзвичайні обсяги мастил та інших хімікатів змиває потоком у річку", - каже науковець.

"Вище дамби були болота, природні болота, і тварини там потерпатимуть від браку води, якщо водосховище спуститься", - додає він.

Ймовірно, перерветься постачання води до Криму, каже Глейк.

"Крим дуже залежить від води Північнокримського каналу, який живила вода з водосховища, - каже Глейк. - Якщо водосховище зникне, надходження води до кримського каналу зменшиться також. Приблизно 80% водних ресурсів Крим отримує з Північнокримського каналу з водосховища за Каховською дамбою. Зараз не виглядає, що постачання води триватиме".

Експерт нагадує, що після окупації Криму росіяни докладали зусиль, аби цей канал запрацював, що свідчить про його важливість, а "тепер цей потік води знову припинено".

Всі наслідки підриву стануть відомими лише з часом, зазначає науковець.

Єдиним прикладом подібного за масштабами руйнування водної інфраструктури, який навів Глейк, є руйнування дамби Радянським Союзом в 1941 році під час Другої світової війни.

Це одна з найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війни

"Руйнування тієї дамби вбило десятки тисяч людей, за повідомленнями. Ця дамба, Каховська, подібна за розміром. Сподіваюсь, що кількість втрачених життів буде меншою завдяки здатності швидше інформувати людей, які живуть вздовж ріки. Але це одна з найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війни", - додає він.

Глейк приєднується до оцінок, що руйнування дамби є порушенням Женевської конвенції. Міжнародна спільнота має докласти зусиль, щоб допомогти громадам, які страждають від затоплень, евакуювати людей з цих територій, надати гуманітарну допомогу.

А в довгостроковій перспективі, додає Глейк, потрібно встановити, хто винний, і притягнути їх до відповідальності.

В серії твітів під назвою "Вода та воєнні злочини" Глейк вказав, що протоколи до Женевської конвенції 1977 року (зокрема, статті 56 Протоколу І, статті 15 Протоколу ІІ) чітко забороняють напад на інфраструктуру, що "містить небезпечні сили" і чітко визначає, що йдеться про "дамби" та "греблі".