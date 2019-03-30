Тепер я розумію, чому він любив Україну, - вдова сенатора Джона Маккейна про чоловіка

Сінді Маккейн, американська бізнесвумен та філантроп, перебуває в Україні. Вдова американського сенатора Джон Маккейна приєдналась до делегації міжнародних спостерігачів за виборами, організованої Міжнародим республіканським інститутом США (IRI).

Сенатор Джон Маккейн рішуче підтримував Україну в боротьбі за свободу. Про це, а також про візит сенатора до України під час Євромайдану у своєму твіттер-повідомленні згадала Сінді Маккейн.

«Джон був ревним прихильником народу України у його боротьбі за свободу. Він назвав цей 13-тий візит на Євромайдан «одним з найбільш зворушливих досвідів, які я колись мав ... я ніколи не бачив подібного до того, чому ми стали свідками». Тепер я розумію, чому він любив Україну», - написала Сінді Маккейн.

Візит до України став для неї даниною пам’яті сенатора.

«Вважаю, що немає кращого способу відзначити доробок мого чоловіка, як продемонструвати постійну підтримку свободи країни, про яку мій чоловік так глибоко дбав. Для мене честь бути у складі місії спостерігачів віж Міжнародного республіканського інституту», - написала Маккейн у Twitter.

Спостережна місія від IRI на виборах України складається з 25 спостерігачів. До її складу увійшли законодавці, колишні конгресмени США а також керівництво Інституту.

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