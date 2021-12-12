"Група семи" попередила Росію спільними санкціями у випадку подальшого вторгнення в Україну

Країни “Групи семи” попередили Росію про наслідки у разі вторгнення в Україну.

Відповідну заяву оприлюднили у неділю глави МЗС семи найбагатших країн світу на конференції, що нині триває у Ліверпулі на північному заході Англії.

На переговорах домінували дві теми - ситуація в Ірані та нарощення Росією військ на кордоні з Україною. Учасники наголосили, що вони одностайні у засудженні нарощення російських військ на кордоні з Україною.

Напередодні у суботу високопоставлений чиновник Держдепартаменту США повідомив, що "велика кількість демократичних країн" готова приєднатися до країн Великої сімки - Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США - щоб разом вжити заходів у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну.

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс заявила, що на зустрічі “Групи семи” був "цілком єдиний голос... що будуть серйозні наслідки для Росії у разі вторгнення в Україну".

Британія, яка наступного року передає головування в G7 Німеччині, представила дводенну конференцію у Ліверпулі як шанс протистояти авторитаризму в усьому світі.

Раніше цього тижня Президент США Джо Байден мав віртуальну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Наступного тижня до Києва, Москви та Брюсселю вирушає дипломатка Держдепартаменту, відповідальна за Європу та Євразію, Карен Донфрід в рамках американських дипломатичних зусиль для врегулювання конфлікту між країнами.

Дивіться також: Біловезька угода: Чи усвідомлювали лідери масштаби змін, які на них чекають?