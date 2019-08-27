В листі до Трампа, сенатори США виступили проти повернення Росії до Великої сімки

Чотири сенатори-демократи - Боб Менендез, Чак Шумер, Джек Рід і Марк Ворнер - надіслали президентові Трампу листа, в якому висловлюють свою незгоду із можливим поверненням Володимира Путіна та Росії до Великої сімки.

Вони наполягають, що рішення виключити Росію із Великої вісімки після вторгнення та незаконної анексії Криму, було правильним. На їхню думку, Росія зараз не може стати членом Великої сімки як з політичних, так і з економічних причин.

Сенатори вказують на те, що Росія продовжує демонструвати неповагу до міжнародних норм та верховенства права, як то втручання в американські вибори, хімічна атака на британській землі, триваючи окупація грузинської території, підтримка режимам Мадуро та Ассада, а також - переслідування меншин та політичних опонентів в середині Росії.

Повернення членства путінській Росії у Великій сімці йде всупереч нашим цінностям та є відмовою Сполучених Штатів від своїх обов’язків як провідної демократії світу, вважають сенатори.

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