Мільйони християн святкують другий Великдень за карантину, Папа Римський у своїй промові побажав Україні миру

4 квітня християни західного обряду відзначають Великдень. Другий рік поспіль святкування у багатьох країнах відбуваються в умовах жорсткого карантину.

Святкова меса з нагоди Великодня зазвичай проводиться перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані, але цього року Папа Римський провів месу у напівпорожній Базиліці Святого Петра, де, як повідомляє Ватикан, були присутні лише 150 священослужителів.

У цьогорічному великодньому посланні глава католицької церкви висловив солідарність з тими, які страждають від наслідків пандемії, закликав до солідарного розподілу вакцин, підтримав молодь, яка змушена навчатися у незвичних обставинах і скерував окрему думку до тих частин світу, де тривають війни та насильство, не оминувши також і Україну.

«Надто багато війн і надто багато насильства ще й далі існують у світі! Нехай же Господь, який є нашим миром, допоможе нам здолати ментальність війни. Нехай же дасть полоненим під час конфліктів, особливо, в східній Україні та в Нагорному Карабаху, цілими й здоровими повернутися до своїх сімей, та натхне правителів у всьому світі спинити гонку нових озброєнь», – сказав Франциск у традиційному посланні Urbi et Orbi.

У зверненні до пастви Франциск також помолився за видужання хворих, подякував медикам та закликав світових лідерів сприяти якнайшвидшому поширенню вакцин проти COVID-19, особливо серед жителів бідних країн. Понтифік назвав обурливим і неприпустимим витрачати під час пандемії державні кошти на військові потреби і конфлікти.

Чимало країн Європи, зокрема, Італія відзначають Великдень в умовах суворого карантину через нову хвилю заражень коронавірусом, тож, аби не дозволити людям збиратись на площі біля собору Святого Петра, влада запровадила триденний локдаун.

Водночас, у США понад 100 мільйонів людей уже отримали принаймні одну дозу вакцини, тож деякі церкви відкрили свої двері для вірян. Через низькі показники зараження суворих вимог карантину немає також і в Австралії.

Водночас, в багатьох інших країнах зберігається складна ситуація. Індія у суботу зафіксувала найбільшу добову кількість нових заражень - 93 тисячі.

Бразилія переживає один із найбільших спалахів хвороби у світі, там продовжує розповсюджуватись більш заразний штам коронавірусу, ніж той, що було виявлено вперше у Китаї. Через це Болівія закрила свій кордон із Бразилією, Чилі - взагалі закрила всі свої кордони, а Еквадор та Перу оголосили локдауни.

У кількох провінціях Канади знову запровадили локдаун майже на місяць через те, що там також шириться більш небезпечний штам коронавірусу, і зростає рівень шпиталізації.

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