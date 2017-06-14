У кого опиниться найбільший арсенал російської зброї в Латинській Америці?

Більше двох місяців тривають протести в Венесуелі. Спочатку антиурядові демонстрації збирали мільйони учасників, але тижні атак сльозогінним газом та водометами, які провадили урядові сили, відлякали звичайних протестуючих, повідомляє Bloomberg, а також твітує кореспондент AP.

На вулицях Венесуели - відчуття розладу. Тимчасом, лідери опозиції заявляють, що протести триватимуть. Союзники з опозиційних партій намагаються усунути від влади соціалістичний режим, який править вже близько двадцяти років і наразі очолюється президентом Мадуро.

Мадуро з кожною годиною більше впадає у відчай

Посилення насильства в великих містах Венесуели, змусило американський уряд турбуватись про майбутню долю найбільшого в Латинській Америці арсеналу зброї російського виробництва. Венесуела має 5 000 одиниць зброї земля-повітря (MANPADS) російського виробництва, - повідомляє Newsweek. Таким видом зброї може управляти одна людина, і він становить серйозну загрозу для цивільних та військових літаків, тому є популярним серед бойовиків у світі, пише Newsweek. Соціалістичний уряд Венесуели закуповував зброю під гаслом можливого протистоянням «імперіалістичній загрозі США».

Протягом слухань в Сенаті цього місяця директор ЦРУ Майк Помпео висловив занепокоєння кількістю ракет у Венесуелі, хоча і визнав, що наразі немає доказів про те, що відбувається передача зброї. «Ризик є надзвичайно серйозними... Ситуація у Венесуелі погіршується, Мадуро з кожною годиною більше впадає у відчай», - зазначив Помпео

«Більше сигналів про "громадянську війну в Венесуелі. Це можливо? Може і ні, але є причини для хвилювання, є багато зброї», - твітує кореспондент Washington Post.

Венесуела переживає економічну кризу і протести, які охопили основні міста, призвели до насильницьких зіткнень, мародерства та підпалів. Навіть найбідніші верстви населення, які зазвичай підтримують соціалістичний уряд, вийшли на вулиці через нестачу основних продуктів, за повідомленнями Bloomberg.

Економіка Венесуели - це бомба уповільненої дії, зазначили у Forbes. Цього тижня, Венесула оголосила дефолт з частини боргу перед російською «Роснефтью», що посилило очікування дефолту за державними облігаціями країни, підвищивши їх дохідність до 29,6% річних, повідомляє Forbes.

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Незважаючи на постійний ризик дефолту, Венесуелі поки що вдавалось його уникнути. Так, наприклад, минулого тижня Goldman Sachs врятував країну від дефолту, інвестувавши майже три мільярди доларів до державних облігацій Венесуели. Таку інвестицію різко розкритикувала опозиція Венесуели та західні ЗМІ.

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