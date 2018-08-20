Венесуела знецінила свою валюту на 95% і прив'язала її курс до криптовалюти

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив ряд змін в економіці. Ці кроки – ще одна відчайдушна спроба зупинити економічне падіння в країні.

Ось перелік основних змін за версією Business Insider:

Девальвація курсу болівара аж на 95%. Нова валюта буде перейменована у "суверенний болівар" і деномінована - в цінах буде вказуватись на п'ять нулів менше.

Замість теперішнього курсу у 250 000 болівар за долар, курс становитиме біля 6 мільйонів.

Курс нового болівара буде прив'язано до урядової криптовалюти – petro.

Курс суверенного болівара буде коливатись у відповідності до petro, курс якого, в свою чергу, прив'язано до змін у ціні на нафту.

Водночас, Мадуро оголосив збільшення мінімальної заробітної плати на 3 000 %. Нова мінімальна зарплата становитиме біля 30 доларів США на місяць.

Уряд також планує припинити дію деяких субсидій на бензин і підняти ПДВ на 4%, сподіваючись заощадити біля 10 мільярдів доларів на рік.

Економіка Венесуели може скоротитись на 18% в 2018 році, а інфляція може досягти одного мільйона відсотків

Венесуела намагається застосувати нестандартні заходи, щоб стабілізувати економіку і зупинити галопуючу інфляцію.

Віце-президент США Майк Пенс розкритикував нові заходи Мадуро.

"Народ Венесуели сплачує трагічну ціну за жахливу корупцію і тиранію режиму Мадуро, - наголосив Пенс, - останні кроки лише ускладнять життя кожному венесуельцю. Ми закликаємо режим повернути свободу та демократію Венесуелі і дозволити надати допомогу тим в країні, хто страждає", - написав високопосадовець США у Twitter.

Згідно до звіту МВФ, виданого минулого місяця, економіка Венесуели може скоротитись на 18% в 2018 році, а інфляція може досягти одного мільйона відсотків.

Більше 400 000 мешканців Венесуели покинули країну і переїхали до сусіднього Еквадору через економічні негаразди. Бразилія надіслала військо на кордон з Венесуелою, щоб слідкувати за потоком біженців.

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