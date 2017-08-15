На кінець місяця у Венесуелі заплановані великомасштабні військові навчання

Президент Венесуели Ніколас Мадуро доручив збройним силам провести всеохопні навчання до кінця цього місяця. Згідно з повідомленням, це зроблено у відповідь на погрозу з боку президента Дональда Трампа щодо можливих військових заходів проти цієї південноамериканської держави.

«Ми мусимао підготуватися, щоб ніхто не смів доторкнутися найменшої частини священної території Венесуели, сказав Мадуро у промові, яка передавалася телебаченням телебаченням і радіо. – До неї ніколи не повинен доторкнутися імперіалістичний чобіт янкі», додав він і закликав своїх земляків «захищати мир».

Навчання збройних сил Венесуели заплановано від 26 до 27 серпня.

Минулого тижня президент Трамп заявив, що військові заходи є серед ряду можливостей, якщо йдеться про ведення справ щодо кризи у Венесуелі, яка переживає занепад економіки і політичну кризу. «Терплять люди і вмирають». Сказав президент Трамп репортерам, у штаті Нью-Джерсі. У нас багато можливостей щодо Венесуели, включно з можливим застосуванням збройних сил у разі необхідності».

Віце-президент США Майк Пенс у ході тижневих відвідин країн Латинської Америки говорив у стриманішому тоні під час прес-конференції у місті Картахена, на якій президент Колумбії Хуан Мануель Сантос застеріг США від військового втручання у страви Венесуели.

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