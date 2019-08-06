Трамп заморозив активи Венесуели. Коли очікувати блокаду країни?

Президент США Дональд Трамп заморозив всі активи уряду Венесуели в США, різко посиливши дипломатичний і санкційний тиск, спрямований на усунення від влади президента Ніколаса Мадуро.

Підписаний Трампом указ йде значно далі введених за останні місяці санкцій проти венесуельської державної нафтової компанії PDVSA і фінансового сектора країни, а також заходів щодо десятків венесуельських чиновників.

«Вся власність і частки у власності, що належать уряду Венесуели, які знаходяться в Сполучених Штатах, блокуються і не можуть бути передані, виплачені, експортовані, вилучені або підлягати іншими операціями», – йдеться в указі, текст якого поширив Білий дім.

Як повідовляє AFP, офіційний Каракас звинуватив Вашингтон у "економічному тероризмі". США у відповідь зазначили, що використають будь-які інтсрументи, аби "завершити диктатуру Мадуро".

Розмах оголошених заходів став несподіванкою навіть для деяких прихильників адміністрації Трампа.

«Це масштабно», - прокоментувала ситуацію Ана Кітано, старший політолог консервативного вашингтонського дослідницького центру Heritage Foundation.

На думку Кітано, указ, ймовірно, перетвориться в масштабне ембарго на ведення бізнесу з Венесуелою, хоча вона й очікує подальших подробиць.

Міністерство інформації Венесуели на запит щодо коментаря не відповіло.

США і більшість західних країн закликали Мадуро піти у відставку і визнали лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо законним президентом країни.

Раніше цього року Гуайдо призначив членів ради директорів компанії Citgo Petroleum – одного з найважливіших закордонних активів Венесуели.

Трамп заявив у четвер, що він розглядає можливість введення ізоляції або навіть блокади Венесуели, але не став уточнювати, коли або яким чином ця блокада може бути реалізована.

Президент США пішов на більш серйозні заходи, після того як, не дивлячись на численні санкції, венесуельські військові не відвернулися від Мадуро. Тому не вдалося добитися значного прогресу в його відстороненні.

Американські офіційні особи давно говорили, що в їхньому економічному арсеналі є й інші інструменти. При цьому, в приватному порядку вони висловлювали розчарування тим, що європейські партнери та інші країни не роблять рішучих кроків, і тим, що кількамісячна кампанія з надання тиску не принесла великих успіхів.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон повідомив, що у вівторок він виступить з промовою на заході в столиці Перу Лімі за участю представників понад 50 країн, у якій він розповість про ініціативи США, які повинні привести до мирної передачі влади в Венесуелі.

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Москва і Пекін відхилили запрошення взяти участь в цьому форумі.

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