Верховний суд США відхилив позов проти плану Трампа не враховувати незадокументованих мігрантів при розподілі місць у Конгресі між штатами

У п'ятницю Верховний суд США відхилив позов, який мав на меті заблокувати план президента США Дональда Трампа щодо виключення іммігрантів, які проживають в Сполучених Штатах без відповідного дозволу, із розрахунків кількості населення, які використовуються для визначення федеральних виборчих округів.

Щестеро консерваторів у Верховному суді підтримали позицію чинного президента, а троє лібералів відкинули її. Це дає Трампу короткострокову перемогу, оскільки він проводить жорстку лінію щодо імміграції.

Протягом історії США, кількість населення, яка використовується для підрахунку місць законодавців для кожного штату у Палаті представників включала усіх осіб, які живуть у штаті, не зважаючи на їх імміграційний стату

Рішення привітали у Республіканській партії США.

"Велика перемога для американців! Верховний суд США не заважатиме планам Трампа щодо виключення нелегальних іммігрантів із перепису населення при визначенні місць у Конгресі, які виділяються штатам. Це захистить штати, які коряться законам, і зашкодить беззаконним штатам-"прихисткам" (“sanctuary” states - прим. ГА). Як вони завжди роблять, соціалісти будуть позиватись знову", - твітує союзник президента США конгресмен-республіканець Мо Брукс.

Як пояснює на сторінках онлайн видання SCOTUSBlog ("Блог Верховного суду США", попри свою назву, не має зв'язку із Верховним судом і чітко вказує на це. Блог наповнюють правники - прим. ГА) американська правниця Емі Хау (Amy Howe - англ.), відповідно до Конституції США, кожні 10 років у США проводиться перепис населення, який використовується для підрахунку розподілу кількості місць у Палаті представників Конгресу США.

"За законом міністр торгівлі [...] має до 31-го грудня передати президенту доповідь з "розрахунком загального населення штатами ... як вимагається для розподілу місць. Після цього, до 10-го лютого, президент США має відправити до Конгресу доповідь, яка містить "загальну кількість осіб у кожному штаті”, яка визначається переписом населення, а також - “кількість місць представників, яка буде відведена кожному штату”. Протягом історії США, кількість населення, яка використовується для підрахунку місць у Палаті представників включала усіх осіб, які живуть у штаті, не зважаючи на їх імміграційний статус. Суперечка, яку зараз розглядає суд, виникла у липні 2020-го року, після того як Трамп оголосив, що загальна кількість населення, яка використовується для підрахунку кількості представників для кожного штату не буде враховувати людей, які живуть у країні без дозволу", - пише Хау.

Суперечка, яку зараз розглядає суд, виникла у липні 2020-го року, після того як Трамп оголосив, що загальна кількість населення, яка використовується для підрахунку кількості представників для кожного штату не буде враховувати людей, які живуть у країні без дозволу

Судді залишили відкритою можливість нового судового розгляду. У рішенні вказується, «судове вирішення цієї суперечки передчасне» почасти тому, що неясно, що планує робити адміністрація. У постанові зазначалося, що Верховний суд не оцінював достоїнства плану Трампа.

"Це не рішення, яке благословляє будь-що, що робить Трамп", - пише експерт-правник Ніл Кат'ял.

"Єдине, що Верховний суд зробив щодо справи про перепис населення так це сказав, що "ще не час". Коли надійдуть підрахунки, і якщо президент спробує це (брати до відома лише громадян, а не усіх "осіб", як це каже Конституція), справа може повернутись. (І, я вважаю, його позицію буде відхилено).", - твітує аналітик-правник каналу CNN Еліг Гоніг.

Автори судової скарги, на чолі зі штатом Нью-Йорк і Американським союзом громадянських свобод, заявили, що план Трампа послабить політичний вплив штатів з великою кількістю нелегальних іммігрантів, в тому числі продемократичної Каліфорнії.

Натомість Стівен Швінн, професор права в Університеті штату Іллінойс заявив виданню The Hill, що рішення Верховного суду "фактично дозволяє президенту брати до відома при розрахунку кількості місць у Конгресі для кожного штату загальні дані перепису населення по штатах мінус кількість незадокументованих іммігрантів. Це шок і безпрецедентно в історії нашої країни".

«Якщо адміністрація дійсно спробує реалізувати цю політику, ми знову подамо в суд. І ми виграємо», - сказав Дейл Хо, юрист Американського союзу цивільних свобод, який представляє позивачів.

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