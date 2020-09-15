Верховна Рада України не визнала результат президентських виборів у Білорусі

Верховна Рада України ухвалила заяву, в якій йдеться про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі. Документ підтримали незначною більшістю голосів 228 депутатів з 226 необхідних. Більшість голосів за заяву дали фракції партії "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос" та Батьківщина.

В документі йдеться, що президентські вибори у Білорусі не були ані вільними, ані чесними і пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ. Верховна Рада також вказує на відсутність на виборах авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ та Рада Європи.

Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян

"Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян", - резюмує український парламент. У документі також засуджується застосування правоохоронними органами Білорусі до учасників антиурядових протестів надмірної сили та жорстокості. Український парламент також виступив з вимогою звільнити усіх без винятку затриманих громадян, арештованих за незгоду з діями офіційної влади Білорусі. Заява також містить схвалення оцінки білоруських виборів з боку ЄС та підтримку запровадження санкцій проти причетних до фальсифікацій результатів голосування.