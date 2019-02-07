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Верховна Рада закріпила в Конституції курс України на ЄС і НАТО

Верховна Рада закріпила в Конституції курс України на ЄС і НАТО. За прийняття закону проголосували 334 депутати. Законопроект не підтримали депутати з фракції політичної партії "Опозиційний блок" та більша частина депутатської групи "Партія "Відродження".

Президент Петро Порошенко назвав голосування в Раді історичною подією.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав рішення парламенту початком справжньої євроатлантичної інтеграції.

Не може парламент з рівнем довіри населення аж 4% приймати рішення за весь народ України

Противники вступу України до НАТО прогнозують, що голосування не матиме практичних наслідків. Народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - за життя" Юрій Бойко, коментуючи рішення парламенту, заявив, що НАТО і ЄС не збираються приймати Україну. Політик пропонує винести це питання на розсуд громадян. "Не може парламент з рівнем довіри населення аж 4% приймати рішення за весь народ України. Зовнішньополітичний курс держави повинен визначати тільки український народ на загальнонаціональному референдумі. Саме тому ми проголосували "проти", - цитує Бойка партійний сайт.

Професор політології Національного університету “Києво-Могилянська академія” Олексій Гарань в інтерв’ю Голосу Америки сказав, що внесення змін в Конституцію матиме не тільки символічне значення.

Вже не можна буде змінити курс України на членство в НАТО і ЄС одним реченням в якомусь законі, як це свого часу зробив екс-президент Віктор Янукович

“Це рішення унеможливлює різкі коливання зовнішньополітичного курсу України через те, що, наприклад буде в країні новий президент або в парламенті сформується нова коаліція. Вже не можна буде змінити курс України на членство в НАТО і ЄС одним реченням в якомусь законі, як це свого часу зробив екс-президент Віктор Янукович. В цьому сенсі забезпечується сталість стратегічних пріоритетів України. Хоча для безпосереднього вступу країни в НАТО і ЄС це дійсно має більше символічне, знакове значення. Очевидно, що процес інтеграції буде пов’язаний із результатами переговорів України із західними партнерами і реформами в нашій країні, зокрема і в сфері безпеки і оборони”, - вважає Гарань.

Політолог вважає, що ухвалення цих змін до конституції додасть Петру Порошенку симпатиків напередодні виборів.

Професор політології НаУКМА Олексій Гарань
Професор політології НаУКМА Олексій Гарань

“Це плюс президенту Порошенку. Так само, як це було і з Томосом, із безвізом. Це лягає в його передвиборчу кампанію, бо курс президента на інтеграцію в ЄС і НАТО підтриманий конституційною більшістю Ради. Мені здається, що тут збігаються політичні інтереси самого Порошенка і національні інтереси країни. Це безумовно дасть приріст електоральних симпатій Петру Порошенку, але мені здається, лише цього для перемоги буде недостатньо. Йому треба буде продемонструвати свою активну позицію не тільки в сфері державно-патріотичних питань, а й в соціальній сфері", - підсумував Гарань.

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