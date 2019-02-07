Верховна Рада закріпила в Конституції курс України на ЄС і НАТО. За прийняття закону проголосували 334 депутати. Законопроект не підтримали депутати з фракції політичної партії "Опозиційний блок" та більша частина депутатської групи "Партія "Відродження".

Президент Петро Порошенко назвав голосування в Раді історичною подією.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав рішення парламенту початком справжньої євроатлантичної інтеграції.

Не може парламент з рівнем довіри населення аж 4% приймати рішення за весь народ України

Противники вступу України до НАТО прогнозують, що голосування не матиме практичних наслідків. Народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - за життя" Юрій Бойко, коментуючи рішення парламенту, заявив, що НАТО і ЄС не збираються приймати Україну. Політик пропонує винести це питання на розсуд громадян. "Не може парламент з рівнем довіри населення аж 4% приймати рішення за весь народ України. Зовнішньополітичний курс держави повинен визначати тільки український народ на загальнонаціональному референдумі. Саме тому ми проголосували "проти", - цитує Бойка партійний сайт.

Професор політології Національного університету “Києво-Могилянська академія” Олексій Гарань в інтерв’ю Голосу Америки сказав, що внесення змін в Конституцію матиме не тільки символічне значення.

Вже не можна буде змінити курс України на членство в НАТО і ЄС одним реченням в якомусь законі, як це свого часу зробив екс-президент Віктор Янукович

“Це рішення унеможливлює різкі коливання зовнішньополітичного курсу України через те, що, наприклад буде в країні новий президент або в парламенті сформується нова коаліція. Вже не можна буде змінити курс України на членство в НАТО і ЄС одним реченням в якомусь законі, як це свого часу зробив екс-президент Віктор Янукович. В цьому сенсі забезпечується сталість стратегічних пріоритетів України. Хоча для безпосереднього вступу країни в НАТО і ЄС це дійсно має більше символічне, знакове значення. Очевидно, що процес інтеграції буде пов’язаний із результатами переговорів України із західними партнерами і реформами в нашій країні, зокрема і в сфері безпеки і оборони”, - вважає Гарань.

Політолог вважає, що ухвалення цих змін до конституції додасть Петру Порошенку симпатиків напередодні виборів.

“Це плюс президенту Порошенку. Так само, як це було і з Томосом, із безвізом. Це лягає в його передвиборчу кампанію, бо курс президента на інтеграцію в ЄС і НАТО підтриманий конституційною більшістю Ради. Мені здається, що тут збігаються політичні інтереси самого Порошенка і національні інтереси країни. Це безумовно дасть приріст електоральних симпатій Петру Порошенку, але мені здається, лише цього для перемоги буде недостатньо. Йому треба буде продемонструвати свою активну позицію не тільки в сфері державно-патріотичних питань, а й в соціальній сфері", - підсумував Гарань.

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