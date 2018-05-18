У США десятки мільйонів милуватимуться тим, як американка стане принцесою

Понад 20 мільйонів американців на додаток до глядачів в інших країнах дивитимуться цієї суботи трансляції королівського одруження з Англії, на яких ЗМІ мають шанс заробити близько ста мільйонів доларів.

Тим часом у самій Великій Британії настрої досить стримані. Дослідження агенції YouGov виявило, що 66% британців королівське вінчання не цікавить.

Більш привабливим для аудиторії у США весілля принца Гаррі робить те, що його наречена - американська актриса Меґан Маркл, тому 23-мільйонний показник 2011р. теле-аудиторії весілля принца Вільяма з Кейт Мідлтон має бути перевищений.

Британська телерадіомовна корпорація та провідні міжнародні новинні агенції напередодні віддали події данину новиною, що мати нареченої Доріа Раґланд, яка приїхала на весілля зі США, запрошена на чай з бабусею нареченого, королевою Єлизаветою Другою.

Американський телеканал NBCnews цитує коментаторів, які стверджують, що історія Меґан Маркл для багатьох романтиків у США стала втіленням казки про дівчину, яка стає принцесою.

Згідно опитуваннями британської компанії Ipsos MORI у 28 країнах саме принц Гаррі разом зі своєю бабусею на троні - найпопулярніші представники королівської родини у Британії і в світі.

43% опитаних у США сказали, що позитивно дивляться на усю британську королівську сім’ю.

Уміння британської королівської родини використовувати засоби масової інформації для підтримування позитивного іміджу стало однією з ознак того, що називають сучасним “переродженням” монархії.

92-річна Єлизавета Друга викликає майже всезагальну повагу у Великій Британії, і навіть противники монархії (17%) часто підкреслюють, що виступають проти самої “архаїчної та антидемократичної” інституції, але не мають нічого проти особисто королеви.

Проте низький показник популярності сина королеви і наступника престолу принца Чарльза (9% у Британії та 8% у світі) може викликати запитання про майбутнє британської монархії.

Дивіться також: ООН: 3,5 млн людей на сході України негайно потребують гуманітарної допомоги