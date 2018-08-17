Американці витратять більше $1 мільярда на весілля у ці вихідні

Більше 30 000 весіль заплановано на ці вихідні. В середньому, кожне з них відвідає 136 гостей, пише Bloomberg.

Ця субота – найбільш популярний день для весіль, свідчать дані оприлюднені агентством Knot, повідомляє Bloomberg. Біля 30 000 пар планують взяти шлюб. Витрати гостей на подарунки та вбрання на ці весілля оцінюється на рівні одного мільярда доларів, йдеться на сайті.

Багато пар обрали цю дату, бо вона є паліндромом 8-1-8-1-8

Згідно до дослідження, результати якого було оприлюднено у вівторок, існують різні фактори, які визначають, чи буде прийняте запрошення на весілля, а також те, який подарунок буде обрано.

"Багато пар обрали цю дату, бо вона є паліндромом 8-1-8-1-8", - зазначає Айві Джейкобсон, головний редактор Knot. Вона також зазначає, що пари часто планують весілля на літо та початок осені через сприятливу погоду.

Кожен з цих близько 3,9 мільйона гостей, в середньому, витратить 261 долар на участь в події на придбання подарунків, вбрання та аксесуари

Очікується, що в середньому 136 гостей відвідають весільні святкування цими вихідними. Кожен з цих близько 3,9 мільйона гостей, в середньому, витратить 261 долар на участь в події на придбання подарунків, вбрання та аксесуари, що становить 1 мільярд доларів – і це не включає витрати на подорожі. Загалом, подорожуючи, гості витрачають в середньому 901 долар на подію, включаючи витрати на готель, подорож, подарунки, вбрання та аксесуари, дружки витрачають в середньому 928 доларів.

Для дружок молодих існують додаткові витрати, зауважує видання: "Є додаткові витрати на холостяцькі вечірки, вечірку з нагоди заручин, дівич-вечір з подарунками, тому витрати ще зростають", - говорить Джейкобсон.

Спершу є шок від ціни. Однак, якщо Ви витрачаєте такі гроші, значить ця особа для вас – важлива і люди в захваті від святкувань

Результати національного опитування оприлюднені Bankrate.com також засвідчили, що середні загальні видатки – включаючи подорожі – на святкування щастя когось іншого становили 728 доларів США, а на південному сході США – 1 070 доларів.

"Спершу є шок від ціни, - говорить Джейкобсон. – Однак, якщо Ви витрачаєте такі гроші, значить ця особа для вас – важлива і люди в захваті від святкувань".

Думаючи, чи прийняти запрошення, гості повідомили, що їх відносини з парою були найбільш важливим фактором, який визначив їх участь (71%). Інші фактори включали дату (50%), вартість подорожі (40%), чи було запрошено також і дітей (42%) і чи можна запросити ще когось (34%).

Що стосовно подарунка? 34% респондентів опитування Knot заявили, що вони купили подарунки з реєстрів оприлюднених парою, 29% дарують гроші і 10% - подарункові картки. В середньому, на подарунок дружки витрачають по 107 доларів, а гості весілля – 88 доларів.

Наступні п'ять речей були найбільш популярними в якості подарунків: кухонний комбайн- міксер KitchenAid, блендер Ninja, пилосос Dyson, iRobot Roomba та фритюрниці.

Дивіться також: Померла «королева соулу» Арета Франклін