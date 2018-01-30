Український військовий безкоштовно отримав протез в американській клініці

24-річний Сергій Білан, доброволець АТО, три роки тому втратив руку та ногу під час бойових дій. Завдяки благодійній організації української діаспори чоловік зміг приїхати в Сполучені Штати, де нещодавно безкоштовно отримав протез руки.

Минулого року фізіотерапевт українського походження, яка проживає у США, побачила історію Сергія у мережі Facebook і поділилася нею з організацією Together for Ukraine Foundation.

Організація української діаспори в місті Бінґгемптон, штат Нью-Йорк, надає гуманітарну допомогу громадам, що постраждали від війни в Україні, а також підтримує українських військових, надаючи їм необхідні ресурси та медичну допомогу.

Організація допомогла Сергієві отримати візу в США і з’єднала його з лікарем у клініці в Джонсон-Сіті, штат Нью-Йорк. Починаючи з жовтня минулого року молодий військовий перебував у Штатах, поки лікарі вносили корективи в протезну ногу та підлаштовували під нього протез руки, чого в нього не було.

«Ми беремо відбиток його руки, пристосовуємо протез, навчаємо його використовувати руку, щоб, коли він повернеться додому, вона допомагала йому виконувати повсякденні обов’язки, заняття повсякденного життя», – цитують Раяна Старка, менеджера клініки, американські видання.

Такий проект, як правило, коштує від 10 до 15 тисяч доларів, і клініка оплатила близько 90% суми, решту ж заплатила організація Together for Ukraine Foundation.

Тепер Сергій може рухати правою рукою вгору і вниз та захоплювати і переносити легкі предмети, що має поліпшити якість його життя.

Сергій поділився з американськими журналістами, що йому було нелегко продовж останніх місяців, оскільки його сім'я залишилася в Україні, проте було багато добровольців і друзів, які возили його в різні місця. Процес виявився тривалим, але Сергій вдячний громаді за підтримку. Він відвідав Вашингтон, Нью-Йорк та інші американські міста.

«Тут так багато хороших людей, у Сполучених Штатах немає нічого, крім хороших людей, – сказав американським журналістам чоловік. – Мої друзі вдома жартують кажучи, що це майже як виграти в лотерею».

З кожним тижнем Сергій робитиме нові роки, але використовувати свою нову руку він вчиться вже зараз.

«Примірки потребують часу. Нам потрібно усунути неполадки, запевнитися в тому, що протез повністю підходить і що немає проблем. Сподіваємось, що ми допомогли йому повернутись до свого життя чи частини його життя», – зазначив Старк в інтерв’ю американським журналістам.

Рука дозволить чоловікові брати предмети і повернутися до своїх хобі, як їзда на велосипеді.

Коли Білан повернеться в Україну, він планує вступити до університету і навчатися, щоб стати програмістом.

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